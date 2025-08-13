«El baile se ha convertido en mi vida»

Martin Sansinenea Errenteria Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:24 | Actualizado 20:39h. Comenta Compartir

Era un sueño «inalcanzable», pero ahora es una realidad. El trabajo, el esfuerzo y las horas invertidas en su proyecto le han permitido a Oliber Nestar crear Eureka Dance, uno de los estudios de baile más reconocibles de la zona.

No obstante, no todo ha sido un camino de rosas. «En mi casa siempre me han enseñado a que había que estudiar algo de provecho», recuerda. En este aspecto, tras finalizar su etapa como estudiante, «trabajé como contable en un centro médico, con mi jornada de lunes a viernes, sin preocupaciones, pero quería algo más».

Al mismo tiempo que estudiaba y trabajaba, Nestar compaginaba «como podía» su formación en el mundo de la danza. Una tarea apta para pocos. Sin embargo, como destaca, «llegó un momento en el que quería seguir mejorando en el ámbito del arte, por lo que pedí una reducción de jornada en el trabajo». Una propuesta que fue rechazada por la empresa. Por ello, «decidí coger una excedencia».

«Tenemos que sanar nuestra mente, por ello, muchas de las personas que vienen lo hacen para sus rehabilitaciones»

Algo que a la postre salió muy rentable. Sin embargo, «en el momento surgieron dudas, pero me lancé a seguir con la formación». En ese momento, «comencé a tener más y más clases en distintos lugares, y fui progresando». Una mejora que se solapó con el final de la excedencia. Había que tomar otra decisión clave.

En este sentido, «fue mi pareja la que me convenció que siguiera con el ámbito del baile, asegurando que las personas venían a las clases por mí». Por ello, «en vez de estar acudiendo a distintos centros para dar las clases, «me preguntó por qué no montaba yo mi propio estudio».

El nacimiento de Eureka

No fue tarea fácil. «En mi casa no ha habido emprendedores y esa manera de hacer las cosas me asustaba un poco», reconoce Nestar. A pesar de ello, y tras los carnavales de 2015, «mi pareja me dijo que íbamos a visitar algunos locales». Llegaron a visitar un bajo ubicado en el barrio de Pontika, lugar que conoce bien Nestar. «No quería tenerlo aquí, porque no lo pasé bien en algunos momentos, pero me apetecía estar en casa».

Acabó apostando por ese local. Un gran acierto. 10 años después parece que todo lo sufrido ha merecido la pena. «Tras la apertura me costó gestionar algunas cosas, hay que tener en cuenta que tenía 27 años, y no todo es sencillo».

A pesar de ello, el compromiso consigo mismo y su proyecto hizo que siguiera adelante hasta llegar a lo que es ahora.

«Aquí se enseñan valores»

Y es que Eureka Dance Studio, ya sea por sus clases, o por el personal es un lugar único. En este aspecto, «yo sé que no somos el mejor estudio, tampoco el peor, pero lo que sí sé es que trato de enseñar valores a mis alumnos», subraya. Un espacio seguro, libre y con valores, «y lo estoy consiguiendo». Y es que como subraya, «el baile se ha convertido en mi vida».

Además, Eureka es un lugar que está en constante evolución. «Hemos añadido distintas disciplinas de baile al repertorio de nuestras clases, y eso ha sido posible gracias al equipo que tengo, que al igual que yo están muy comprometidos». Un compromiso que se extiende a esos alumnos a los que les enseña a bailar.

En este aspecto, Néstar asegura que «me gustaría poder llegar a un público más joven». No es fácil. «Nos hemos vuelto adictos a la inmediatez», declara. «Los jóvenes sobre todo ven cosas a una velocidad de vértigo por las redes sociales, y eso desde mi punto de vista hace que se alejen de lugares como este».

«El baile es una terapia»

Además de ser un trabajador incansable, Nestar desprende una energía positiva capaz de sanar la mente. «Tenemos que sanar nuestra mente, por ello, muchas de las personas que vienen aquí lo hacen para realizar sus rehabilitaciones. Cuando el cuerpo baila la mente olvida», asegura emocionado.

Quizás por esto Nestar sea una persona a la que le piden acudir a tantos sitios. «Mucha gente me dice que abra en Donostia, pero yo estoy en casa, y eso no se puede cambiar. Además, no puedo multiplicarme, pero todos ellos deben saber que aquí, en nuestro estudio, acogemos a todo el mundo que quiera venir».

En caso de probar, lo más probable es que no quieran marcharse. Y es que basta poco tiempo para darse cuenta de que en Eureka Dance se respira un ambiente que hace ver la vida de otra manera.

