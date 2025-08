DV llega a los treinta mil números

La meta aún se divisa lejos, pero cada vez quedan menos peldaños por escalar hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ocho guipuzcoanas fueron protagonistas de la portada del 8 de marzo de 2023 en el Día Internacional de la Mujer. Puño en alto, sobre una escalera y bajo un marco morado que simboliza el impulso para no detener la marcha y la ascensión hacia una sociedad igualitaria. Unidas en lo esencial, DV reunió a estas mujeres con diferentes realidades para dar visibilidad a los problemas que aún hoy sufren en una sociedad que necesita de días como el 8-M: la violencia de género, la brecha salarial, los cuidados... Aquí, algunas frases que dejaron estas mujeres: «Hay gente a la que no le agrada que le supervise una mujer», «si las mujeres se ponen poca ropa cuando salen por la noche...», «a veces siento que me censuran las conversaciones».