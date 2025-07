De Getaria a Donostia a nado por «mi ama» y todos los enfermos de esclerosis múltiple

Aimar Pérez Viernes, 4 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Paqui Castro, más conocida por sus allegados como 'la intocable reina de la ría', fue campeona de natación de Asturias en la década de los 60, cuando tenía veintitantos. Empezó a nadar a los 13 en Gijón, en la playa del Natahoyo, y pronto se proclamó campeona indiscutible de su época, batiendo un récord tras otro, hasta el punto de que varios clubes de Madrid se interesaron por ficharla. Pero ella prefirió quedarse en casa, rodeada de los suyos y formar su propia familia, con la que finalmente acabó mudándose a Donostia. Toño tenía entonces 5 años y recuerda a su madre nadando en la bahía. Paqui conserva en su casa el trofeo de cuando ganó la travesía de La Concha en su categoría en 1982. Y así siguió, braceando en el agua, hasta 1993. Con 47 años, a Paqui le diagnosticaron esclerosis múltiple.

«Fue un cambio radical. Aunque ya no competía seguía nadando en mi tiempo libre, y tuve que dejarlo», recuerda mientras recibe un entrañable abrazo de su hijo durante la sesión de fotos para ilustrar este reportaje. «Tienes que cambiar tus hábitos y aprender a adecuarte a las condiciones de la enfermedad», relata. Ella no puede nadar, pero su hijo Toño, que además es socorrista, sí. Es lo que hará este domingo: nada menos que recorrer los 19 kilómetros que separan el puerto de Getaria de la playa de La Concha, un reto que se ha planteado en homenaje a su ama y para visibilizar una enfermedad que afecta a 800 guipuzcoanos. Lo hará en el marco de 'Busti zaitez', la jornada de sensibilización que anualmente organiza la asociación guipuzcoana Ademgi en arenales y piscinas del territorio.

La cifra 800 personas sufren esclerosis múltiple en Gipuzkoa. Son 2.800 en Euskadi y la cifra asciende a 57.000 en el conjunto del Estado. En Europa la padecen más de 1,2 millones de pacientes

Al recordar los primeros síntomas de la enfermedad, Paqui relata que la primera sospecha de que algo no iba bien comenzó tras hacer 'footing', como se decía entonces. «Yo iba caminando después de haber corrido y, de repente, me caí. La gente pensaba que había sido por un tropiezo, pero no fue así».

«El cambio fue radical, tuve que dejar de nadar para adecuar mi vida a las condiciones de la enfermedad» Paqui Castro Madre

La sintomatología de la esclerosis múltiple es muy amplia, y a cada paciente le afecta de distinta manera. «En esta enfermedad no todo son síntomas, mi madre solía tener brotes», explica Toño. Durante estos episodios eran habituales los problemas en la motricidad de un lado del cuerpo, y las radiografías delataban claras lesiones a nivel medular y cervical.

La terapia

Ademgi, la asociación a la que Paqui lleva acudiendo años, ayuda a los enfermos mediante terapias con fisioterapeutas, psicólogos, logopedas... «Es una enfermedad muy solitaria, desde fuera se ven cosas evidentes pero desde dentro cada uno lo vive de forma distinta», relata Toño, que agradece la «gran labor» que realiza la asociación para ayudar a visibilizar esta dolencia y en su trato con personas enfermas de esclerosis múltiple.

La idea de Toño de llevar a cabo la travesía no ha surgido de un día para otro. Comenzó a gestarse hace tres años cuando con un amigo recorrió la costa de Gipuzkoa nadando con aletas, «y me gustó mucho. Un día, surfeando en la Zurriola, me fijé en Getaria. Pensé que sería chulo nadar desde allí hasta Donostia como reto», relata. A pesar de no participar en competiciones de natación de aguas abiertas, sus padres le enseñaron a nadar muy bien desde pequeño. Una buena base para preparar una travesía tan larga. De hecho, el famoso cruce a nado del estrecho de Gibraltar tiene una longitud de alrededor de 14 kilómetros, 5 menos del reto planificado por el donostiarra.

Para preparar esta travesía, Ramiro ha estado entrenando durante el último año en el equipo SP3 con el entrenador Paul La Grange. «Como en todos los deportes de largas distancias y de muchas horas, te preparas físicamente, pero la clave está en lo psicológico y mental. Diría que es el 70-80% del trabajo» explica. Cuando se ha visto preparado para completar los 19 kilómetros de la travesía, le surgió la idea de darle un toque solidario. «Comenté mi idea a los miembros de Ademgi, les encantó y decidieron relacionarlo con el evento del domingo», cuenta Toño.

Su idea es salir de Getaria a las 6 de la mañana, en principio con un amigo «que me acompañará en piragua», explica Toño. De Orio sale otra embarcación que se unirá a él, y tiene a compañeros que nadarán con él los últimos kilómetros. «Hay algunos que van a nadar desde Tximistarri, otros que se unirán desde la isla de Santa Clara y, por último, los que menos nadan se unirán en el gabarrón» de La Concha.

«Habrá gente esperándome, y habrá comunicación» explica. Al ejercer de socorrista aclara que habrá intercambio de información en directo entre los salvavidas que se encuentren en Donostia para así poder gestionar y organizar el evento y la travesía final. «De todas formas, ya desde la isla se verá un pelotón de gente, y he pedido a los que me acompañen que lo hagan con boyas visibles para que no haya problemas en localizarnos», añade el socorrista.

Toño anima a todos los guipuzcoanos a nadar con él, sin importar la distancia que cada uno pueda hacer. «La idea es que lleguemos cuantos más mejor a la meta que se encuentra en los relojes, para que sea más visible y que se vea que no nado solo, en homenaje a todos los afectados», afirma Ramiro, quien insiste en que no hace falta nadar grandes distancias para sumarse el reto. «Uno puede hacer 500, 200 o 100 metros, lo que pueda. No es cuestión de distancia, es de participar, incluso si es esperándonos en la orilla».

«Animo a cualquiera que pueda a participar y dar visibilidad. Da igual la capaciad de nadar de cada uno» Toño Ramiro Hijo

