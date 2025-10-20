Receta de Loco Moco

Sartén y Cazo Lunes, 20 de octubre 2025, 15:58 | Actualizado 17:06h. Compartir

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 10 min.

Tiempo de cocción 35 min.

Tiempo total 45 min.

Comensales 2

Calorías 841 kcal / ración Categorías Carnes y guisos Ingredientes 1 pack de burger meat de buey de Okelan

1 cebolleta

300 g de champiñones

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de salsa Worcestershire

2 cucharadas de ketchup

1 cucharada de mostaza

300 ml de caldo

1 cucharada de harina de maíz

1 vaso de arroz

2 huevos

Sal

Pimienta

Mezcla de chiles y lima (en polvo)

Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Cocinar la salsa de champiñones

En una sartén con un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra, pochamos la cebolleta cortada en juliana durante unos 12 minutos aproximadamente. Mientras tanto pondremos a cocer un vaso de arroz en un cazo con agua y sal. Continuamos añadiendo los champiñones cortados en láminas y los cocinamos unos 8 minutos. Añadimos pimienta negra molida, la salsa de soja, la salsa Worcestershire, el ketchup, la mostaza. Por otro lado mezclamos el caldo con una cucharada de harina de maíz y lo añadimos a la salsa de champiñones mezclando hasta que quede una textura homogénea, pero este paso lo haremos justo antes de emplatar para que no se cuaje de más.

2 Cocinar las hamburguesas

Continuamos cocinando las hamburguesas en una sartén con un chorrito de AOVE. Las dejaremos al punto, teniendolas 2 minutos por cada lado.

3 Emplatar

Para el emplatado, cocinaremos un huevo a la plancha para cada comensal. Pondremos el arroz cocido en un cuenco y lo prensamos ligeramente con una cuchara. Desmoldamos el arroz en un plato y colocamos una burger encima. Añadimos encima una buena cantidad de salsa de champiñones, coronamos con el huevo y decoramos con el tallo de la cebolleta en rodajas. Salamos con una mezcla de chiles y lima en polvo, o sal y pimienta al gusto.

