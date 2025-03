Volver al inicio 16 Muchas gracias por habernos acompañado en esta carrera marcada por la lluvia y las condiciones cambiantes. ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para contarles todo lo que suceda en la carrera de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. 16 Así pues, Jake Dixon termina en esta carrera como líder de Moto2 con 59 puntos, 13 más que Arón Canet y 14 con respecto a Manu González. 16 Y el revés de la moneda en esta carrera ha sido para un Manu González que decidió salir a pista con los neumáticos de seco apostando porque la lluvia no iría a más, aunque lo ha terminado pagando caro porque la pista no se ha terminado de secar en ningún momento y ha terminado en la 22ª posición, fuera de la zona de puntos. 16 También Alonso López logra hoy su primer podio de la temporada y el primero desde el Gran Premio de Indonesia de 2024. Este ha sido su 16º podio en la categoría intermedia. 16 Tony Arbolino logra la segunda posición y este es su primer podio del curso, aunque ya acumula 17 en su carrera en la categoría intermedia. No terminaba en el cajón desde que fuera tercero en el Gran Premio della Emilia-Romagna el año pasado. 16 Jake Dixon ha conseguido dos victorias consecutivas por primera vez en su trayectoria y esta es la 6ª en Moto2. El piloto británico ha dado dos auténticas exhibiciones tanto hace dos semanas en Argentina como hoy en este Gran Premio de Las Américas. 16 VICTORIA DE JAKE DIXON !!! Logra su segunda victoria consecutiva y consigue hacerse con el liderato de Moto2, aprovechando que Manu González va a terminar hoy fuera de los puntos. 16 ÚLTIMA VUELTA !!! Jake Dixon disfrutará de una vuelta prácticamente de homenaje antes de conseguir su segunda victoria consecutiva. 15 Arón Canet recupera, por tanto, la cuarta posición después de la caída de Celestino Vietti. 15 CAÍDA DE CELESTINO VIETTI !!! Se ha caído dos veces en realidad. Se fue al suelo y en su intento de volver a pisra, recorrió unos metros y se volvió a ir al suelo. 15 Irrumpe Celestino Vietti en la cuarta posición !!! Acaba de sorprender a Arón Canet y el italiano ha ido mejorando bastantes puestos en este último tramo. 14 Parece que Jake Dixon ha comenzado ya a administrar la ventaja. Tiene una gran renta con respecto a Tony Arbolino y ahora está rodando algo más lento, tratando de minimizar riesgos en este tramo final del recorrido. 14 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Arón Canet se intenta consolidar en la 5ª posición y parece que ha conseguido abrir ya un pequeño hueco con respecto a Barry Baltus. 13 CAÍDA DE DENIZ ÖNCU !!! El turco se ha ido al suelo en una de las pocas incidencias que hemos visto a pesar de que la pista está extremadamente complicada. 13 Aron Canet se hace con la 5ª posición. Ha superado a Barry Baltus, su compañero en el equipo Fantic Racing. 12 De ganar, sería la primera vez que Jake Dixon logra encaramarse al liderato de Moto2. Recordemos que podría conseguir hoy la segunda victoria de la temporada y encadenaría dos triunfos consecutivos por primera vez en su trayectoria. 12 Impresionante la carrera que se está sacando de la manga Jake Dixon. No ha dejado de mejorar tiempos, marcando vuelta rápida tras vuelta rápida y ya amasa una diferencia de seis segundos con respecto a Tony Arbolino. 11 Comentábamos anteriormente que Tony Arbolino podría conseguir su primer podio de la temporada, también sería el caso de un Alonso López que no terminaba en el cajón desde el Gran Premio de Indonesia de 2024. 10 Parece que ha dejado de llover y se está abriendo un carril algo más seco. Faltan solo seis vueltas para la conclusión de la carrera y habrá que ver si esta circunstancia puede condicionar el tramo final de la prueba. 9 Las posiciones siguen estables. Hay bastante diferencia entre cada uno de los pilotos cabeceros y no es probable que la situación cambie sustancialmente de aquí al final de la carrera. 8 Parece que Arón Canet está perdiendo algo de fuelle a medida que avanza la carrera. El valenciano está tocado del hombre y puede que la exigencia física le esté pasando factura. Cae de momento a la 6ª posición. 8 Comentar que, de ganar Dixon esta carrera, el británico se haría con el liderato de Moto2 con 59 puntos, 14 más que Manu González. 7 Vaya tortura de carrera para Manu González !!! El actual líder de Moto2 ha perdido ya una vuelta con respecto a los líderes y sin ninguna opción de poder rascar al menos algún punto. 7 Jake Dixon sigue a ritmo de vueltas rápidas y la distancia que tiene con respecto a Tony Arbolino es sideral, de casi cinco segundos. 6 SEGUNDO TONY ARBOLINO !!! Sigue escalando el italiano y ya rueda en la segunda posición tras haber dado buena cuenta de Alonso López. 5 Tony Arbolino escala hasta la tercera posición después de superar a Barry Baltus. No termina en el podio desde el Gran Premio de la Emilia-Romagna del año pasado. 5 Manu González sigue clavado en la 23ª posición y parece que con muy pocas opciones hoy de poder sumar algún punto. 5 No parece que las condiciones cambien demasiado en esta carrera. Sigue lloviendo debilmente, pero lo suficiente para que el circuito se haya mojado y la apuesta de los neumáticos de lluvia ha sido claramente la más acertada hoy. 4 Jake Dixon sigue volando sobre el circuito de Las Américas y ya cuenta con dos segundos de diferencia con respecto a Alonso López. 4 Jake Dixon podría conseguir hoy su segunda victoria de la temporada y la sexta en Moto2. Después de ganar hace dos semanas en el Gran Premio de Argentina, podría conseguir dos triunfos consecutivos por primera vez en su carrera. 3 David Alonso no se ha podido mantener en los primeros puestos y rueda en estos instantes en la 16ª posición. El mejor rookie vuelve a ser Dani Holgado, militando en la 8ª plaza. 3 Jake Dixon está consiguiendo romper la carrera y cuenta ya con algo más de un segundo con respecto a Alonso López. 2 Manu González ha caído hasta la 23ª posición, fuera por tanto de la zona de puntos y ojo porque su liderato en el ranking de pilotos de Moto2 podría estar en entredicho en estos momentos. 2 SEGUNDO ALONSO LÓPEZ !!! Va como un tiro de momento el piloto de Los Molinos y se hace con el segundo puesto, tratando ya de dar caza a un Jake Dixon que se mantiene en el primer puesto. 1 Buena salida también para Tony Arbolino. Cuarto el italiano, justo por delante de Arón Canet. 1 Gran inicio de carrera de un Alonso López que se sitúa en los primeros puestos, concretamente en la tercera posición por detrás de Barry Baltus. 1 Manu González se ha ido muy atrás y es que, de momento la apuesta por salir con los neumáticos de seco, no está siendo demasiado afortunada, pero estoy es muy largo. Veremos... 1 Jake Dixon mantiene la primera posición !!! De los pilotos cabeceros, parece que Manu González es el único que ha apostado por los neumáticos de seco. Veremos porque es verdad que hay zonas del circuito que no están muy mojadas y, si la lluvia no va a más, la puesta puede resultar ganadora. La carrera ha sido declarada oficialmente en mojado y parece que los pilotos comienzan a adoptar las especificaciones de agua en sus motos. Arón Canet comienza en la 5ª posición, justo por delante de un David Alonso que sigue en periodo de adaptación, pero que hoy si parece dar un paso de gigante en su primer año en la categoría intermedia y arrancará su participación en la 6ª posición, la mejor hasta el momento en Moto2. En cuanto a la clasificación de pilotos, Manu González cuenta con 45 puntos, 11 más que Jake Dixon y 12 con respecto a Arón Canet. ‘ManuGas’ comienza en la segunda plaza e intentará convertirse en el único piloto de Moto2 capaz de terminar en el podio en las tres primeras carreras de la temporada. Y precisamente estos dos protagonistas son dos de los pilotos más destacados en esta previa de la carrera, puesto que ambos ocupan las dos primeras posiciones de la parrilla de salida. Dixon arranca desde la pole position, la primera en la actual temporada y la séptima de su trayectoria en la categoría intermedia. Recordemos que Jake Dixon se impuso hace dos semanas en el Gran Premio de Argentina, aunque es Manu González el rival a batir en este tramo inicial de la temporada, con un primer y un segundo puesto en las dos primeras citas. Vamos primero con lo más urgente y es que ha comenzado a llover sobre el asafalto del COTA, el escenario en el que se disputa este Gran Premio de Las Américas. Por tanto, momentos de mucha tensión porque se está decidiendo si la carrera se declara en mojado y habrá que ver que apuesta realizan luego los pilotos. Tras la victoria de José Antonio Rueda en Moto3, diseccionamos todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de Moto2. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Las Américas. ¿Preparados? Comenzamos…