Tres equipos con tres objetivos diferentes

Lukas Otaegui Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Da comienzo otra temporada más, en la que la Real Sociedad vivirá hasta en seis ocasiones la fiesta del fútbol vasco: los derbis. El calendario ha sido caprichoso, al igual que casi siempre, por lo que los tres partidos vascos de la primera vuelta txuri-urdin se jugarán prácticamente de forma consecutiva, para ser más exactos, habrá tres en cinco jornadas. Los calendarios de todas las casas de Gipuzkoa tienen redondeado en rojo el primer fin de semana de noviembre. En esa fecha, el Athletic visitará Donostia en lo que es, con todos los respetos a los rojillos y babazorros, el choque del año en Anoeta.

Si ya el año pasado el equipo rojiblanco estaba en otra dimensión en comparación con sus temporadas anteriores, por su clasificación europea después de cinco cursos de ausencia, este año lo hace aún más tras lograr la pasada campaña el billete a la Champions League. El equipo bilbaíno vuelve a la máxima competición continental once años después. Óscar de Marcos era el último superviviente de aquella plantilla que en la temporada 2014/15 no logró acceder a los octavos de final tras enfrentarse en la fase de grupos al Porto, Shakhtar Donetsk y Bate Borisov.

Sin embargo, tras su retiro, el de Laguardia deja huérfano el brazalete de capitán y el lateral derecho rojiblanco, por lo que el Athletic ha tenido que ir al mercado en busca de un remplazo de garantías. El elegido ha sido Jesús Areso. El lateral de Cascante venía de hacer una muy buena temporada en la banda de El Sadar con Osasuna y el conjunto rojiblanco no dudó en pagar 12 millones por su fichaje.

Pero sin duda el mejor fichaje del mercado estival rojiblanco es la renovación de Nico Williams. El extremo fue el protagonista del culebrón del verano en el que, al igual que el año pasado, se le relacionaba con el Barcelona. Por un momento parecía que la llegada del pequeño de los Williams a la Ciudad Condal era inminente, sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos el Athletic anunciaba la renovación de su joven estrella hasta 2035. Será el guía del ataque rojiblanco, más aún tras la baja de Oihan Sancet. El navarro sufrió una lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha que le tendrá apartado del verde en el inicio de curso.

Así las cosas, el rival txuri-urdin del primer derbi vasco mantiene el bloque que rindió la pasada temporada. Con Ernesto Valverde a los mandos, el conjunto bilbaíno se ha convertido en un equipo sólido en defensa, al que la nueva Real de Sergio Francisco intentará batir también en San Mamés en la jornada 22.

Luces y sombras en Osasuna

Ese será el único de los derbis de la primera vuelta que se disputará en Anoeta, ya que dos jornadas después de recibir al Athletic, el equipo txuri-urdin tendrá que visitar El Sadar. Osasuna vivió el año pasado una temporada de transición tras el fin del ciclo de Jagoba Arrasate en Pamplona. Llego Vicente Moreno y, a pesar de experimentar un mal arranque, el equipo rojillo realizó una temporada de menos a más en la que incluso estuvo cerca de clasificarse a la Conference League. El empate a uno en la última jornada en Mendizorrotza les arrebato el billete europeo, que acabaría recalando en el Rayo del pamplonés Iñigo Pérez.

Este final agridulce enturbió una buena temporada del equipo navarro, hasta el punto de que Vicente Moreno dejó el banquillo y ha llegado Alessio Lisci. El italiano fue el director de una de las sensaciones del año pasado en la categoría de plata, el Mirandés, por lo que desde la directiva rojilla han apostado por trasladar sus ideas de Miranda de Ebro a Pamplona.

La Real tendrá tres derbis en cinco jornadas: Athletic en Anoeta (J11), Osasuna en El Sadar (J13) y Alavés en Mendizorrotza (J15)

Por su parte, a pesar de la previamente mencionada salida de Areso al Athletic, Lisci puede contar con la columna vertebral del bloque del año pasado. La renovación de Sergio Herrera en la portería y, sobre todo, la continuidad de Aimar Oroz y Ante Budimir en la medular y el ataque, siguen posicionando a Osasuna como un rival a tener en cuenta.

Es cierto que la pretemporada rojilla ha dejado que desear. Las derrotas ante equipos de Segunda División como Huesca y Racing y la goleada recibida en Zubieta ante la Real (4-1) han generado cierta desconfianza en el rendimiento del equipo. Sin embargo, la pretemporada no deja de ser eso, un test antes de los partidos realmente importantes de la temporada.

El Alavés, un mar de dudas

Para cerrar los derbis de la primer vuelta, los txuri-urdin tendrán que visitar Mendizorrotza dos jornadas después del partido ante Osasuna. Tras la dolorosa derrota del pasado curso en tierras alavesas, los realistas buscarán resarcirse en la primera semana de diciembre ante un muy cambiado Deportivo Alavés.

Ya sin Luis García Plaza en el banquillo, tras su destitución en el transcurso de la pasada campaña y la llegada del Chacho Coudet, El Glorioso ha sufrido un desmantelamiento en su plantilla al igual que cada año. La vuelta de los cedidos a sus respectivos clubes y la marcha de jugadores de renombre como la de Kike García al Espanyol, Panichelli al Estrasburgo o la de Mouriño al Villarreal, convierten al conjunto babazorro en una auténtica incógnita en estos momentos. Es cierto que es una tónica general en el equipo albiazul y que si por algo se caracterizan los veranos en Vitoria-Gasteiz es por ser largos.

Rojiblancos y rojillos han conseguido mantener a sus estrellas y los babazorros esperan refuerzos para el ataque

Sin ir más lejos, hace dos campañas los babazorros firmaron la cesión de Samu Omorodion procedente del Atlético en los últimos compases del mercado, al igual que las llegadas de Joan Jordán, Toni Martínez y el propio Mouriño la pasada campaña. Así las cosas, será otra temporada en la que El Glorioso luchará por la permanencia y complicará la vida a todo equipo que visite Mendizorrotza.

