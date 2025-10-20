¿Cómo les va a los jugadores que descendieron el año pasado?

¿Una plantilla de descenso? Domínguez, Vidorreta,Quintana, Garrido, Benito, San Bartoloméy Joseca, todos ellos en la imagen, continúan en la división de bronce.

E. Prieto Irun Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37 | Actualizado 20:59h.

Borrón y cuenta nueva. Esa fue la decisión de la dirección deportiva del Real Unión al término del pasado curso cuando decidió prescindir de todos los jugadores de la plantilla y apostar por un bloque completamente diferente para Segunda Federación. El lunar del descenso quedará para siempre en el currículum de los jugadores que vistieron de txuribeltz la pasada campaña pero esa circunstancia no impidió a la gran mayoría encontrar acomodo en equipos de Primera Federación. Si eliminamos de la ecuación a los tres jóvenes que llegaron cedidos del Aston Villa, trece de un total de veinte siguen militando en la categoría de bronce.

Esos números refuerzan el sentir de parte de la afición al afirmar que el Real Unión no tenía tan mala plantilla el año pasado. «Si siguen en Primera Federación será por algo», decía un aficionado unionista este fin de semana en una conversación informal en la tribuna de Gal. Los que defienden una opinión contraria también tienen argumentos a los que agarrarse porque el protagonismo de esos jugadores en sus equipos, salvo en algunos casos, no está siendo para tirar cohetes.

Rendimientos dispares

Joan Puig, que recaló en Irun en invierno y no pudo jugar demasiado por una lesión, ahora milita en el líder Europa

Ocho de esos trece jugadores militan en el grupo I de 1ª RFEF. En el Real Avilés lo hace Berto Cayarga, que pasó de puntillas por el Real Unión y meses después está siendo titular en el cuarto clasificado. Un poco más abajo se encuentra el Barakaldo de un Víctor San Bartolomé que fue pieza importante tanto con Llorente como con Carbó. El vizcaíno, uno de los que había renovado su contrato con cláusula liberatoria en caso de descenso, ha sido titular en la mitad de los encuentros con los fabriles.

En el Pontevedra comparten vestuario Ander Vidorreta y Víctor Eimil, indiscutibles para el ourensano Rubén Domínguez, y en la Ponferradina trata de hacerse un hueco en la delantera Sergio Benito, máximo goleador de los irundarras durante la 24/25. El madrileño solamente ha gozado de una titularidad en ocho jornadas. Javi Domínguez, en el Mérida, y Aitor Aranzabe, en el Ourense, tampoco están teniendo mucho protagonismo en dos conjuntos que se encuentran en puestos de descenso. Igual que Iván Ayllon en el Talavera, en blanco durante toda su estancia en el Real Unión por una grave lesión y que apenas ha disputado 10 minutos en lo que va de curso.

En el mercado de invierno recaló en Irun Joan Puig, jugador que demostró buenas maneras pero que acabaría teniendo un papel testimonial por una lesión de rodilla. Ahora disfruta en el grupo II en las filas del líder CE Europa, donde no es una primera opción pero entra con asiduidad en la rotación. El que sí lo está jugando todo en el lateral derecho del Nástic es Sergio Santos, cuyo rendimiento el año pasado no cumplió las expectativas. Alberto Quintana, en el Antequera que transita en mitad de tabla, también es un fijo para su míster. En descenso se encuentra un Algeciras en el que Joseca Márquez es indiscutible en el lateral izquierdo y Dani Garrido ha disputado como titular casi la mitad de los partidos.

Hasta en Tercera RFEF

Un peldaño más abajo, en Segunda RFEF, encontraron destino Quique Rivero, que ha visitado recientemente Gal con la UD Logroñés, Asier Benito, goleador con el Sestao River el pasado sábado, e Iñaki Olaortua, enrolado a última hora en las filas del Conquense.

En Tercera RFEF han terminado Charlie Pérez (Formentera) y Álex Lozano (Sporting B), mientras que Koldo Obieta ha emprendido una aventura exótica en el Kerala Blasters de India. Iker Bilbao se encuentra sin equipo tras rechazar varias propuestas de Primera RFEF y del extranjero y Jon Irazusta, al que se le debe un homenaje, ha colgado los guantes. James Wright y Yeimar Mosquera volvieron al segundo equipo del Aston Villa mientras que Finley Munroe salió a préstamo al Swindon Town de la tercera inglesa.

