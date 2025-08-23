Coplas de Santa Águeda para abrir los 'sanbartolomés'

Jabi Leon Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

La religión cristiana reivindica a San Bartolomé como uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús y se refiere a Santa Águeda como una virgen y mártir cristiana que vivió en el siglo III en Catania, Sicilia.

En consecuencia, San Bartolomé y Santa Águeda vivieron en diferentes épocas históricas, por lo que no tuvieron la posibilidad de haberse conocido.

Sin embargo, desde la jornada de ayer San Bartolomé y Santa Águeda quedarán, en cierto modo, unidos para siempre. Al menos en Elgoibar, que concedió a la virgen y mártir cristiana un protagonismo especial durante el inicio de sus fiestas patronales, dedicadas, claro está, a San Bartolomé.

Y es que este año el honor de encender el cohete que sirvió para abrir de manera oficial los festejos fue para el coro Etxegiña; una agrupación creada por el recordado bertsolari German Uriguen que se estrenó cantando coplas y recogiendo dinero por los caseríos del pueblo el 4 de febrero de 1925, víspera de Santa Águeda; dando así origen a una tradición (la de cantar coplas de Santa Águeda) que ha llegado viva hasta nuestros días.

El nieto de German y actual coordinador del coro Etxegiña, Jon Peli Uriguen, e Ixidor Solupe, que ha formado parte del grupo durante prácticamente seis décadas, fueron los encargados de lanzar el txupinazo con el que arrancaron los 'sanbartolos'. Eso sí, antes de prender la mecha numerosos integrantes de la agrupación se reunieron en Kalegoen plaza para entonar varias coplas, escritas y preparadas especialmente para la ocasión.

Además, invitaron a vecinos y visitantes a disfrutar de las fiestas «de una manera respetuosa» y no quisieron pasar por alto «los crímenes que está cometiendo Israel en Palestina».

Sea como fuere, el programa elaborado para estas fiestas patronales de Elgoibar se puso en marcha horas antes de que el coro Etxegiña entonara sus coplas y lanzara el txupinazo. Al igual que en los últimos años, las actividades festivas arrancaron con el inicio del LXXVIII Memorial Etxaniz de ciclismo; una carrera que organiza la sociedad Gure Bide y que esta vez se saldó con la victoria al sprint del corredor de la Fundación Euskadi Jorge González.

Por otro lado, los historiadores Pello Arrieta y Javier Elorza ofrecieron unas visitas guiadas a la parroquia de San Bartolomé; mientras que las y los representantes municipales cumplieron con la tradición de ir al centro de día y a la residencia para poner el pañuelo de fiestas a las personas usuarias de ambos servicios.

Finalizada esa tarea los corporativos locales se desplazaron hasta Aita Agirre kulturgunea para colocar más pañuelos rojos de fiestas a las niñas y niños del pueblo nacidos en el último año; y desde allí acudieron a Kalegoen plaza para presenciar (o participar) en una Larrain dantza popular que volvió a celebrarse al son de la música de los dulzaineros locales.

Así se llegó al txupinazo que, ni que decir tiene, sirvió para que el ambiente festivo se extendiera por todos y cada uno de los rincones del pueblo, que tras el lanzamiento del cohete acogió dos pasacalles con la txaranga Mauxitxa, un parque infantil, una kalejira de los gigantes y cabezudos, la solemne Salve de Ignacio Bereziartua (cantada por el Coro Parroquial) y un concierto del grupo azkoitiarra Bulego.

Hoy, día del patrón

Como cada 24 de agosto Elgoibar vivirá este domingo la jornada más solemne de sus fiestas. Y es que hoy se celebra el día de San Bartolomé, que volverá a estar protagonizado por los actos con una mayor carga institucional.

La programación festiva se pondrá en marcha con sendos pasacalles de los dulzaineros de Iruñea y de la Banda Municipal de Txistularis y continuará con la habitual procesión del santo patrón (10.45 horas), una Misa Mayor (a las 11.00 horas y con la participación del Coro parroquial, la Banda de Txistularis y dantzaris del grupo Haritz); la LXXXIX Soka-dantza (tras el oficio religioso) y un concierto de la Banda de Música Municipal, que actuará en la iglesia parroquial (al finalizar la Soka-dantza) bajo la dirección de Juan Manuel Saez.

Los actos programados para este domingo continuarán con un parque infantil (de 16.00 a 20.00 horas), un pasacalles de gigantes y cabezudos (17.30 horas), un festival de pelota a mano entre profesionales (18.00 horas en la Ikastola) y sendos conciertos de 90MEM (22.00 horas) y Sugramas (a continuación).