Ustekabe celebra 25 veranos de música y fiesta

Marcos Rodríguez Eibar Viernes, 29 de agosto 2025, 20:45

El verano festivo se va apagando, pero las notas de la txaranga Ustekabe todavía resuenan en las calles de medio País Vasco. La agrupación musical eibarresa puso este jueves el punto final a su calendario estival en Elgoibar, donde actuó por primera vez dentro de las fiestas de San Bartolomé. No fue un cierre cualquiera: el debut en la localidad vecina sirvió para culminar una temporada marcada por la intensidad y la diversidad de escenarios.

Tras dar inicio a su recorrido en los sanjuanes de Eibar, la fanfarria ha recorrido plazas, calles y múltiples escenarios de Gipuzkoa y Bizkaia. En total, una docena de localidades han contado con el ritmo y la energía de Ustekabe, que se ha consolidado como una txaranga referente en el circuito festivo. «Allí donde vamos, sentimos el cariño de la gente, y eso es lo que nos da fuerzas para seguir», confiesan sus integrantes.

Entre todas las citas, Zarautz ha ocupado un lugar especial. Ustekabe actuó en junio en las fiestas de San Pelayo, regresó en agosto para la Semana Grande y volverá en septiembre con motivo de las Euskal Jaiak. «Es bonito ver cómo una localidad quiere repetir con nosotros en distintas celebraciones; eso significa que algo estamos haciendo bien», señalan.

Amorebieta-Etxano y Larrabetzu también confiaron doblemente en ellos durante el verano, mientras que localidades como Ermua, Mungia, Ordizia y Deba disfrutaron de su música en jornadas festivas. Y no faltaron tampoco las grandes capitales: Donostia y Bilbao incluyeron a Ustekabe en sus Aste Nagusiak, situando a la txaranga eibarresa en algunos de los escenarios más multitudinarios del panorama vasco.

El pasado jueves, Elgoibar vivió su turno con motivo del Día de las Personas Mayores y de la Infancia. Tras la tradicional sokamuturra, Ustekabe amenizó a los elgoibarreses desde los arkupes de la Musika Eskola, ya que la lluvia hizo acto de presencia condicionando los planes de los eibarreses. Al finalizar la misa, la agrupación acompañó a los mayores desde la plaza hasta el ascensor del ambulatorio, cerca del polideportivo donde tuvo lugar la comida popular.

La cita cerró oficialmente el verano de la formación, aunque hoy los músicos se volverán a reunir para una boda. «Es algo que está creciendo mucho. Durante años había dudas, pero ahora las parejas se animan a contar con txarangas en sus bodas, y a nosotros nos encanta. Es una forma distinta de celebrar», explican.

Un septiembre sin descanso

El calendario no da tregua. Ustekabe arrancará septiembre con dos citas consecutivas: el Kuadrila Eguna de Zestoa el día 6 y las Euskal Jaiak de Zarautz el día 7. Una semana más tarde, el 13, volverán a vestirse de fiesta para una nueva boda. Y el 20 de septiembre, pondrán rumbo a Logroño para convertirse en la txaranga oficial de la bodega López de Haro en las fiestas de San Mateo. El otoño, por tanto, llega cargado de actividad, en un curso que tiene un componente especial: a finales de 2025, Ustekabe celebrará sus bodas de plata.

La historia de Ustekabe arranca en 1999, cuando un grupo de jóvenes de entre 15 y 18 años, alumnos de la Musika Eskola de Eibar, decidieron formar una txaranga «hecha en Eibar, para Eibar y por gente de Eibar». Su idea era sencilla y ambiciosa al mismo tiempo: llenar de música las calles, acompañar a los vecinos en las fiestas y exportar el nombre de la ciudad armera por toda la geografía vasca.

En este cuarto de siglo, cerca de 70 músicos han pasado por sus filas. Muchos comenzaron siendo adolescentes y hoy son adultos que recuerdan aquellos años como una etapa inolvidable. Otros continúan en activo, combinando sus compromisos personales y profesionales con el placer de mantener viva la esencia del grupo. «Lo más bonito es que, a pesar de los cambios, nunca hemos perdido la ilusión. Seguimos disfrutando como el primer día», remarcan.

Ustekabe no solo ha sido música: también ha sido escuela de amistad, espacio de aprendizaje y motor de experiencias compartidas. Cada actuación, cada pasacalles y cada visita a un pueblo distinto han servido para tejer una historia colectiva que va más allá de lo musical.

El 25 aniversario será, sin duda, el gran acontecimiento del año. La txaranga ya prepara una cita especial que reunirá a las decenas de músicos que han pasado por sus filas. Habrá reencuentros, actuaciones y un homenaje al esfuerzo colectivo que ha mantenido vivo el proyecto. «Las bodas de plata no se cumplen todos los días y queremos celebrarlas con toda la gente que ha formado parte de Ustekabe en este tiempo», adelantan.

Con la mirada puesta en esa efeméride, Ustekabe afronta el futuro con la misma vocación que hace 25 años: llenar las calles de alegría, música y diversión allá donde van.

