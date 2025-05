«Expongo una selección de lo mejor de mi carrera»

Alberto Echaluce Orozco Eibar Lunes, 12 de mayo 2025, 19:46 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

El fotógrafo eibarrés Juan Antonio Palacios, de 82 años de edad, presenta su exposición más ambiciosa hasta la fecha, titulada '7x7', dentro del programa del Mayo Fotográfico en Eibar. Como ganador del último Indalecio Ojanguren, puede colgar sus trabajos en la sala principal de Portalea, en el Mayo Fotográfico. Este jueves, día 15, ofrecerá una visita guiada para dar a conocer sus trabajos , a las 19.00 horas.

En la visita, se ofrece un recorrido por siete bloques temáticos, cada uno compuesto por siete imágenes, que reflejan la diversidad creativa y técnica del autor en su etapa digital.

Por ello, '7x7' es una oportunidad única para apreciar la evolución artística de Palacios y su capacidad para capturar la belleza en lo cotidiano, invitando al espectador a una reflexión sobre la imagen y su poder evocador.

La serie de trabajos sobre paisajes, bodegones, 'Harria', la Semana Santa zamorana componen la muestra

La exposición abarca desde paisajes naturales y en blanco y negro, hasta bodegones, flora y fauna, fotografía creativa, y las series 'Harria' y 'Bercianos'. Cada sección revela una faceta distinta del fotógrafo, desde la contemplación serena de la naturaleza hasta la exploración de la cultura vasca y las tradiciones rurales.

La serie 'Harria', ya presentada en 2018, es un homenaje al deporte rural vasco del levantamiento de piedra, capturando la esencia de los harrijasotzailes en imágenes de gran formato que combinan fuerza y estética. Por su parte, 'Bercianos' ofrece una mirada íntima a la vida en el pueblo zamorano de Bercianos de Aliste, destacando la conexión entre el ser humano y su entorno. Aunque el título es un tanto extraño lo que ha tratado es exponer en siete espacios siete temas diferentes. «Aparecen desde retratos de gentes de Zamora, las procesiones que en Semana Santa con sus trajes con las capas pardas. Voy todos los años y en este caso lo que me gusta es hacer primeros planos de la gente porque, además, es curioso cómo van recorriendo en fila india y captas a todos los participantes muy bien. Van vestidos de blanco, en el Viernes Santo. Me gusta repetir también las tomas. Tengo una serie de retratos bastante majos, con esas caras y esas manos de campesinos, curtidas, marcadas. Pero, insisto, la fotografía de naturaleza es con la que me siento más identificado, junto también a los bodegones que realizo».

También ha rescatado la serie 'Harria' «Me produjo mucha satisfacción el libro del mismo título que recoge cien instantáneas sobre el levantamiento de piedra de harrijasotzailes jóvenes en activo, a las que acompañan los textos del escritor Juan Manuel Uría. Este libro nació como fruto del azar, mientras yo estaba trabajando desde la fotografía el tema del levantamiento de piedra, Uría hizo el mismo trabajo pero desde la poesía. Navegando por internet fue la forma en la que descubrí al escritor, quien para entonces ya tenía publicado el libro 'Harria, la piedra'. Las fotos aparecen con sus textos y algunos bodegones; es decir lo más identificativo de la época digital hasta ahora. Tengo muchísimas más, pero he querido hacer una selección». Palacios. con una gran carrera fotográfica, dispone también de un amplio número de fotografías de viajes, las cuales no ha expuesto.

«Altísimo nivel»

Palacios, miembro activo de la Comisión de Fotografía del Club Deportivo de Eibar, ha desarrollado una carrera marcada por la experimentación y la formación continua. Ha impartido cursos de fotografía digital y ha sido reconocido con numerosos premios a nivel nacional e internacional. «En la misma comisión de fotografía del Deportivo, el nivel es bastante alto y, además, la gente evoluciona bastante rápido. Tenemos un Mayo Fotográfico que no hay en el Estado. La gente tiene un alto nivel y se preocupan por aprender cosas, por conocer nuevas técnicas. En el País Vasco, junto con Cataluña, el nivel es muy alto, y en los talleres y charlas te enriqueces mucho».

Lo que se demuestra claramente es que sigue creando. «Ahora voy a sitios donde puedo llegar en coche. Antes me metía en cualquier sitio. Según el momento de inspiración voy sacando fotos». Palacios sigue aspirando a ganar más concursos, un elemento de motivación para su fecunda carrera. Así, ha sido nombrado Artista de la Federación Internacional de Arte Fotográfico, una distinción que se une al largo y dilatado listado de premios.

La Federación Internacional concede este reconocimiento a los fotógrafos que tienen, en su haber, cuarenta fotos premiadas o que han sido finalistas en concursos internacionales de ocho países diferentes. «Más tarde me nombraron Excelencia y este es un nivel superior que se concede si tienes doscientas cincuenta fotos premiadas o finalistas, cincuenta de ellas diferentes, Esto de los concursos te sirve también para ver a qué nivel estás con respecto a otra gente y sirve para mejorar. La muestra está abierta en Portalea hasta el día 26, con horario de martes a domingo de 18.30 a 20.30 horas.

Comenta Reporta un error