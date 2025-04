La Azoka, paraíso de los juegos de mesa un domingo de cada mes

Cristina Limia Viernes, 4 de abril 2025, 20:32 Comenta Compartir

En plena erupción de las nuevas tecnologías y el cada vez mayor tiempo de exposición frente a las pantallas tanto de niños, como de mayores, los juegos de mesa rompen una lanza a favor de otra manera de disfrutar del tiempo libre, en relación directa con amigos y familiares, desarrollando habilidades sociales, creativas, resolutivas, de memoria, motricidad fina... y un largo etcétera, de las cuales la asociación Jolasenea hace bandera desde su creación e incluso antes. «Para explicar de dónde venimos nos tenemos que remontar a unos cuantos años atrás, cuando éramos un grupo de cinco amigos que compartíamos la afición por los juegos de mesa modernos, también teníamos como punto en común que éramos aitas de niños y niñas de edades parecidas. Cada uno de nosotros jugábamos a los juegos de mesa con nuestras familias y veíamos los enormes beneficios que proporcionaban, por lo que un día, nos planteamos intentar hacer llegar esta afición a otras personas, nos liamos la manta a la cabeza y creamos Jolasenea», explica Sergio Mora desde la asociación. Esta última capitaneará seis tardes de domingo (una por mes) para el disfrute de estos juegos de mesa abiertas a toda la ciudadanía dentro de la nueva 'Programación de ocio y tiempo libre sin pantallas' organizada por el Ayuntamiento para 2025.

«A través del departamento municipal de Juventud y con la colaboración del Consejo de Infancia y Adolescencia, hemos creado una programación de actividades orientada a ofrecer un ocio alternativo, inclusivo e intergeneracional sin pantallas», explica Iñaki Mendiluce, nuevo concejal de Juventud que cita a su compañera Nerea Errasti, anterior responsable del área, para destacar y agradecer que diera inicio a la iniciativa que ahora se pone en marcha.

Un gran mundo de diversión

Las seis sesiones de juegos impartidas por Jolasenea se llevarán a cabo en las siguientes fechas y con los siguientes contenidos: el 13 de abril con juegos de mesa modernos, el 25 de mayo con torneo de carcassonne, el 8 de junio con juegos de roles ocultos y deducción, el 28 de septiembre con el juego 'Un día en las carreras', el 26 de octubre con torneo de virus y el 23 de noviembre con la iniciación a los juegos de rol. Todas ellas serán gratuitas y se desarrollarán de 18.00 a 20.00 horas, en la Azoka. «Estarán diseñadas para el disfrute de todas las edades», explica Sergio Mora. «Aunque cada una se centre en un tema, llevaremos una amplia gama de juegos variados para que, quienes no sientan especial interés por el juego del día, puedan disfrutar de otros muchos», incide. Sergio enumera múltiples motivos por los cuales merecerá la pena tomar parte en los juegos de mesa que desplegarán en la Azoka. «No solamente son una actividad divertida, también se convierten en una herramienta para desarrollar numerosas habilidades, en un entorno presencial que refuerza los lazos entre las personas», describe. Añade que el mundo de los juegos de mesa ha evolucionado «una barbaridad» en los últimos años. «Se han creado una cantidad increíble de mecánicas diferentes , no hay prácticamente una temática que no tenga un juego de mesa, hay opciones adaptadas a todas las edades, gustos y número de participantes, para que la gente se haga una idea, en la actualidad, cada semana salen al mercado entre 10 y 20 novedades en juegos de mesa e incluso más», enuncia.