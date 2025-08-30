La capitalidad del Valle y el divorcio entre Eskoriatza y Aretxabaleta

El Valle de Léniz estaba históricamente constituido por los municipios de Leintz-Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta y Arrasate, con una extensión de unos 112 kilómetros cuadrados. Sobre el origen del topónimo Léniz/Leintz los estudios apuntan que provenía de un nombre propio unido al sufijo latino -icus. Sostienen que en la antigüedad esos parajes habían sido propiedad de la persona cuyo nombre aparecía unido al sufijo, que podría remontarse al imperio romano. Caro Baroja conjeturó que podría provenir de Lenicus, derivado del nombre propio Lenius o quizá el hijo de Lenius.

Durante la Edad Media el valle se iría desmembrando con la fundación castellana de las villas de realengo de Mondragón, en 1260, y de Salinas de Léniz, en 1331.

Reducido a las poblaciones de Aretxabaleta y Eskoriatza, el Valle Real de Léniz no lograría sacudirse el dominio del Señor de Oñate hasta su incorporación a la plena jurisdicción de la provincia de Gipuzkoa en 1497. Pero la alegría por librarse de las garras de los Guevara no les duró mucho a atxabaltarras y eskoriatzarras, enzarzados en una enconada rivalidad por ver quién vale más.

Se impuso un sistema rotatorio entre ambas localidades, pero las tensiones continuaron

Como escriben los arqueólogos y documentalistas de Aranzadi Eloísa Uribarri, Alfredo Moraza y Alex Ibáñez en el libro 'Galarza: linaje y torre. Siglos XV-XX' (Aretxabaletako Udala, 2024), las 'Ordenanzas de buen gobierno del Valle de Léniz' aprobadas en 1601, dejaban sin resolver el problema de la ubicación de la capital del valle. Un tema que terminaría generando un auténtico cisma entre Aretxabaleta y Eskoriatza.

Tradicionalmente, este papel había sido desempeñado de facto por Aretxabaleta, puesto que «allí estaba dispuesta la cárcel, en ella se hacían los alardes de armas y también se celebraban las audiencias de la justicia del valle, y en su iglesia se custodiaba el archivo del Valle».

Sin embargo, sostienen los investigadores, la situación «no estaba nada clara y la rivalidad entre esas dos poblaciones por sobreponerse la una a la otra será el germen de una corrosiva disputa que terminará a la larga con la unidad del pasado».

En 1493 el entonces Conde de Oñate, como señor del Valle, ya sentenció amparando a Aretxabaleta como capital de Léniz. El resto del valle se posicionará en contra y favorecerá el traslado de esa capitalidad a Eskoriatza «más alejada del influjo banderizo», Unas Ordenanzas nunca aprobadas de 1495 «promovían la construcción de la Casa del Concejo con su cárcel y audiencia judicial» en la localidad.

Llegan a la Chancillería

Las disputas llegaron hasta las más altas instancias judiciales en el tribunal de la Real Chancillería de Valladolid, que falló que «se debería guardar la costumbre de hacer las reuniones en qualquier lugar de la dicha tierra e Valle según lo acordaren sus alcaldes».

Así, ambas localidades llegaron a un acuerdo tácito para alternarse en el gobierno del Valle. Pero el problema «volvió a reabrirse a consecuencia de la orden promulgada en 1582 por el Corregidor de la Provincia instando al valle a construir 'una casa de ayuntamiento, cárcel y consistorio por no haberla'».

Señalan los investigadores que las partes «se enzarzaron nuevamente en un tenso debate que no llevó a determinación alguna, por lo cual se mantuvo la costumbre usada hasta el momento de alternarse en esas reuniones».

Esa tensa paz «se romperá nuevamente en 1586 al querer arrogarse Aretxabaleta con esa autoridad en exclusiva y romper la rotación usual en los años precedentes». Lo que desencadenaría un «cisma interior con dos regimientos diferentes y enfrentados entre sí».

La Chancillería ordenó en 1587 volver al sistema tradicional y desestimar las pretensiones exclusivistas de Aretxabaleta.

De esta manera irresoluta se cerraban temporalmente las discrepancias entre las dos poblaciones. Pero el problema seguía latente y la herida «volverá a reabrirse nuevamente tres décadas más tarde».

El clima de tensión y enfrentamiento observado –señalan los investigadores– «adquirirá diferentes manifestaciones, como se podrá observar años más tarde al entablarse un nuevo y prolongado pleito esta vez con ocasión de la preeminencia de la localidad donde hacer los alardes y muestras de armas». Un pleito que «terminará dando la razón a Aretxabaleta, obligando a que éstos se siguieran verificando en esa población como hasta ahora».

Divorcio

En 1625 se entablará otro nuevo pleito por unas circunstancias similares. «La tensión continuaba creciendo y casi cada escusa era buena para reabrir las heridas entre las dos poblaciones». En consecuencia, los vecinos de Eskoriatza solicitaron el divorcio; rogaron al Rey que aprobase la «división definitiva del Valle en 'dos jurisdicciones diferentes e independientes'».

Felipe IV promulgará una Real Cédula con fecha de 31 de enero de 1630 por la que se acordaba llevar a cabo esa definitiva separación entre Eskoriatza y Aretxabaleta cada una con sus correspondientes anteiglesias adheridas (Apozaga, Bolibar, Marin, Mazmela, Mendiola, Gellao y Zarimutz con Eskoriatza; Aozaratza, Arkarazo, Arientza, Bedoña, Galartza, Goronaeta, lsurieta y Larrino, con Aretxabaleta), y con sus propios alcaldes y justicias y términos independientes entre sí.

«De esta manera concluye este breve y tumultuoso período de vida en común dentro del bautizado como Valle Real de Léniz, nombre que e mantendrá, no obstante, en la concurrencia de ambos municipios a las Juntas Generales. Con todo las diferencias y cuestiones entre las dos poblaciones e incluso dentro ellas mismas seguirán reiterándose y dando lugar a nuevos pleitos entre ellas hasta bien entrado el siglo XIX» reseñan Uribarri, Moraza e Ibáñez.

