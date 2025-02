Txikitxu floreció en Arrostaitz

Kepa Oliden Arrasate Sábado, 22 de febrero 2025, 21:02 Comenta Compartir

Marga Mercader y Eugenio García eran una joven pareja de recién casados cuando en 1970 constituyeron un grupo de dantzas que bautizaron con el nombre de Txikitxu. Y bien pequeños eran la veintena de niñas y niños de 3-4 años que inicialmente se apuntaron a este proyecto que arrancaba con más entusiasmo que medios. De aquellos modestos inicios florecería, 20 años más tarde, Arrostaitz, un nuevo grupo creado a iniciativa de muchos de aquellos antiguos niños dantzaris convertidos ahora en adultos.

En el nombre que le pusieron a este nuevo grupo formado en 1990 subyace el homenaje que estos alumnos quisieron tributar a su maestra de dantzas Marga Mercader. Como explican en el relato de la historia de ambos grupos, 'Arrosa' deriva del segundo nombre de Margarita Rosa Mercader, y el sufijo '-aitz' es ena evocación de la emblemática peña de Udalaitz.

En adelante, ambos grupos irían de la mano formando uno solo bajo la doble denominación de Txikitxu-Arrostaitz.

Como explicaba Maite Bilbao, dantzari de la agrupación, «ahora somos más de 190 entre niños y adultos». Txikitxu continúa con su labor con los más jóvenes, con edades comprendidas entre 5 y 16 años, y en Arrostaitz bailan dantzaris de 17 a 30 años.

Exposición

En 2025 se cumplen 55 y 35 años respectivamente de la creación de Txikitxu y Arrostaitz. Con ese motivo, los integrantes del grupo han organizado una gran exposición conmemorativa que se inaugurará el próximo 7 de marzo en el claustro de Kulturate a las 18.30 horas con un pequeño y entrañable acto.

Será un hito más en la serie de eventos que Txikitxu-Arrostaitz viene celebrando desde el año pasado. Una parrillada de txistorra celebrada el 21 septiembre, con la correspondiente actuación dantzari, inauguraba este calendario de actos conmemorativos, que continuarían en noviembre con un taller sobre vestimenta baserritarra y cursillo de dantzas de plaza.

El punto culminante tendrá lugar el 18 de octubre con un acto principal a celebrar en Uarkape.

La exposición que Txikitxu-Arrostaitz inaugurará el día 7 en el claustro reunirá más de 200 fotografías ilustrativas de la trayectoria de ambos grupos. Las imágenes, explicaba Maite Bilbao, proceden de álbumes particulares, de instantáneas cedidas por miembros de asociaciones como ArtGazki y de medios de comunicación de la comarca.

Además unos paneles recorren la historia de ambos grupos desde los modestos inicios de Txikitxu en 1970 de la mano de un joven matrimonio formado por Marga y Eugenio, volcados en transmitir su amor por la cultura y el folklore vasco.

«Es toda mi vida. El mundo de la dantza es parte de mi ser. Todos los de casa: mi marido, mis tres hijos, sobrinos... han crecido en este ambiente. Le he dedicado a la dantza todo mi tiempo libre y siempre estaré para ayudar en lo que pueda. Me gustaría que las siguiente generaciones prosiguieran con el trabajo que iniciamos Eugenio y yo. Esa es mi ilusión y mi sueño», declara Marga en esta exposición.

Eugenio García, por su parte, afirma que tiene claro que su labor ha sido «una pequeña aportación a nuestra cultura, y eso me satisface. He dedicado toda una vida a esta labor y continúo en ello. Ahora, además de tocar el txistu, desde que me jubilé me dedico a confeccionar danbolines y atabales. Toda nuestra familia ha crecido en una atmósfera vinculada a las dantzas».

De hecho, en la exposición que se abrirá en marzo se muestran diversos instrumentos y accesorios, como cestos, remos, makilas... confeccionados por Eugenio García.

