Maratón de satisfacción para Marian

María Ángeles Uribarren Axpe se enfundará hoy una vez más su ropa deportiva para correr uno de los maratones más emblemáticos del mundo, el TCS London Marathon. Esta arrasatearra de 75 años afincada en Gran Bretaña afronta hoy su tercer maratón londinense y el sexto de una carrera deportiva que inició tardíamente. «Fue en el año 2016, después de jubilarme, cuando mi sobrino Xabi Elgezabal me propuso correr la Behobia». Era mayo y solo disponían de seis meses para preparar la carrera.

«La experiencia fue increíble. Me enganchó totalmente, y desde entonces he corrido la Behobia todos los años salvo dos», asegura. Este año, lamentablemente, Marian no ha logrado plaza para la Behobia. En su lugar, la fondista arrasatearra tomará la salida en la media maratón de Donostia el 5 de octubre. «Correr me produce satisfacción y he aprendido que soy capaz de llegar a niveles que en los primeros años eran sueños», confiesa.

Marian Uribarren será hoy una más entre los miles de corredores que participarán en el maratón TCS de Londres. Una carrera que «es especial, muy emocionante; discurre entre edificios y monumentos históricos con la meta en The Mall, enfrente de Buckingham Palace. El ambiente es magnífico con tantísima gente animando a todo lo largo de los 42 y pico kilómetros».

El sexto maratón en la carrera atlética de Marian Uribarren es fruto de una esforzada preparación física que, asegura, debe mucho a su entrenadora Sarah Sawyer. En 2018 y después de haber competido en una serie de carreras de 21, 16 y 10 kilómetros en Eastbourne, Portsmouth, Brighton y otras localidades, «tuve la suerte de conocer a Sarah Sawyer, una corredora excepcional que empezó a entrenarme».

Cuando Sarah le propuso correr un maratón «mi respuesta fue: imposible». Sin embargo «acepté que lo intentaría y me apunté para correr el maratón de Brighton en 2020». Pero la carrera se canceló debido a la pandemia. «Ya que me había entrenado para el evento, al final corrí sola y por mi cuenta por una ruta cercana a mi casa, con mi marido Peter y nuestro perro Jet para animarme, y registrando mi carrera en Strava». Sarah ha sido una persona clave en la carrera deportiva de Marian «por sus valiosos consejos de entrenamiento, alimentación y para entender cómo cuidar el cuerpo. Pero lo más valioso es que tiene fe en mí».

Au pair con 17 años

Lleva mucho tiempo afincada en Brighton como Mrs Emmerson. Marian y su marido Peter son padres de 3 hijos y abuelos de 6 nietos, y pasan largas temporadas en Donostia, «y de ahí me gusta hacer escapaditas para ir a la punta de mi querido Udalatx, y disfrutar comidas y cenas con mis hermanos y familia» cuenta Marian.

Llegó a Inglaterra como au pair con 17 años «sin saber una palabra de inglés». Recaló en una «familia estupenda de Newcastle con la que me llevé muy bien, y pronto empecé a desenvolverme en inglés».

Marian confiesa que le «entusiasmó el ambiente libre que se respiraba y se vivía en Inglaterra. Era muy divertido. La música, la moda, y por encima, las oportunidades que ofrecía el país para mejorar tu formación».

Al poco tiempo de contraer matrimonio y tener hijos se inscribió en cursos de educación. «Terminé estudiando Magisterio, trabajando de profesora, y más tarde graduándome y completando un máster». Y los 58 que lleva en el Reino Unido han sido testigo de los «fascinantes» años 60 y 70 con todos los grupos de música, la cultura libre, la moda...