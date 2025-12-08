BBVA crece entre los jóvenes, con un 46,3 % más de altas digitales Las altas digitales de clientes jóvenes de BBVA en España se han incrementado en ese porcentaje hasta septiembre, lo que demuestra la fortaleza de la propuesta de valor diseñada para acompañar a este segmento de clientes en sus primeras decisiones financieras

BBVA ha revitalizado su propuesta de valor para el segmento joven con una oferta más alineada con sus necesidades. El impulso de la propuesta de valor de BBVA para los jóvenes responde al objetivo de ofrecerles una experiencia más ágil y personalizada. El banco ha potenciado su ecosistema digital con nuevas funcionalidades, productos de inversión y soluciones financieras pensadas para acompañar a esta generación en cada etapa de su vida. Entre los jóvenes, los resultados no han tardado en llegar: BBVA ha crecido entre ellos con un 46,3% más de altas digitales hasta septiembre en España.

Son muchas las ventajas que BBVA ofrece a todos sus clientes menores de 30 años, como poder disfrutar de una cuenta totalmente gratuita y 100 % digital, con tarjetas sin coste o la posibilidad de abrir segundas cuentas sin costes para gestionar sus finanzas de forma individual o compartida, independientemente de la edad del cotitular. Además, al viajar al extranjero, su tarjeta incluye el 'Pack Viajes Estándar' sin coste adicional, lo que les permite operar sin comisiones fuera de España y sin límite de operaciones ni de importe, incluso los fines de semana, y tres retiradas en cajeros al mes.

Un compañero en los primeros pasos

BBVA también quiere que los jóvenes se sientan acompañados en sus primeros pasos en la inversión y en sus hábitos de ahorro. Por eso, ha puesto a disposición diferentes fondos de inversión pensados para distintos colectivos de clientes, incluidos los jóvenes. Estos fondos incluyen formación y una bonificación de hasta 300 euros brutos en caso de rentabilidad negativa en el primer año de inversión.

La aplicación de BBVA permite, además, crear apartados de ahorro que sirven como una hucha digital, ya que el cliente puede reservar ahí el dinero que desee, separándolo de la cuenta corriente. Asimismo, premian los buenos hábitos de ahorro con hasta un 6 % de remuneración a los clientes que consigan apartar mes a mes una cantidad de sus ingresos habituales y recurrentes. A final de cada mes, el banco bonificará el dinero que se haya ido apartando de la nómina, pensión o prestación por desempleo hasta un máximo de 20 euros al mes durante tres meses.

BBVA también ha ampliado su oferta con productos adaptados a las nuevas tendencias. En el ámbito de los criptoactivos, fue la primera entidad de crédito en España en ofrecer la compraventa y custodia de bitcoin (BTC) y ether (ETH) con la autorización de la CNMV conforme al Reglamento de los Mercados de Criptoactivos (MiCA). Desde su lanzamiento, el 20% de los inversores en criptoactivos de BBVA son menores de 30 años, reflejo del interés que existe entre los jóvenes en este tipo de inversiones.

BBVA acompaña también a los jóvenes en el acceso a la vivienda, con hipotecas que financian hasta el 95 % del valor del inmueble, sin comisión de apertura ni gastos de notaría, gestoría o registro. Actualmente, más de un tercio de las hipotecas contratadas en la entidad corresponden a clientes menores de 35 años. Además, también apoya a los jóvenes a través del programa de 'avales ICO para jóvenes y familias'.

Una 'app' en constante renovación

La inteligencia artificial también se ha vuelto protagonista en la 'app' de BBVA, ya que permite que cada cliente tenga organizada la aplicación de manera diferente de acuerdo a sus hábitos. El nivel de personalización será tan avanzado que los usuarios podrán crear, a través de la tecnología de Apple Intelligence, un diseño personalizado para las tarjetas disponibles en el entorno digital de la 'app' de BBVA.

Pero la 'app' de BBVA va mucho más allá de la personalización. Además, del renovado asistente virtual 'Blue', que ahora es capaz de responder a las dudas de los clientes con lenguaje natural, la 'app' incorpora un nuevo nuevo 'coach' financiero, un acompañante que analiza la situación y propone acciones concretas con la intención de ayudar a mejorar sus finanzas personales.

Este entrenador hace un primer diagnóstico de los ingresos, gastos, ahorro y préstamos del cliente y detecta oportunidades de mejora. El usuario es quien elige si desea, por ejemplo, marcarse un objetivo de ahorro o de control de gastos. El 'coach' hace sugerencias de herramientas de ahorro o propuestas de reducción de gastos por categorías, entre otros, según los patrones de gasto del cliente.

Las claves del éxito

¿Por qué BBVA triunfa entre los más jóvenes? 1 En BBVA, por ser menor de 30 años: • No pagan comisiones en su Cuenta Joven y Online. • Tienen tarjetas sin comisiones. • Cuentan con segundas cuentas gratis para ellos o para compartir con quienes quieran. • Y viajan al extranjero sin comisiones con el pack viajes estándar que ya está incluido en su tarjeta sin coste. 2 Disponen de fondos de inversión con formación incluida y acompañamiento para aprender a invertir y ahorrar. 3 Pueden personalizar sus tarjetas con inteligencia artificial o utilizar el modo discreto de la app para tener privacidad cuando consultan su cuenta en el móvil. 4 Los jóvenes cuentan con su banco cuándo y dónde lo necesitan. Disponen de una app ágil y rápida y tienen más de 1.800 oficinas y 4.500 cajeros.