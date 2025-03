Volver al inicio 1 BUENA SALIDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Mantiene la primera poisición !!! Johann Zarco fue el mejor piloto de Honda en la temporada pasada (55 puntos). El piloto francés consiguió puntos en las nueve últimas carreras de 2024 de forma consecutiva, su mejor racha desde 2018 (10 Grandes Premios seguidos). QUARTARARO, MALAS ACTUACIONES EN BURIRAM. El ‘Diablo’ comienza hoy en la 10ª posición. Excluyendo abandonos, dos de sus seis peores resultados en su trayectoria en MotoGP (111 Grandes Premios) los ha sufrido en el Chang International Circuit de Tailandia (17º en 2022 y 16º en 2024). En realidad ha sido Pedro Acosta el que ha mantenido la cara en un fin de semana realmente complicado para KTM. Brad Binder comienza la carrera en la 14ª plaza, Maverick Viñales en la 18ª y Enea Bastianini en la 20ª. PEDRO ACOSTA INTENTARÁ HACER DEL PODIO SU HABITAT NATURAL. El piloto de KTM, que arranca hoy en la sexta posición, ha terminado en el cajón en tres de sus ocho últimas carreras de MotoGP, incluyendo una tercera posición en el Gran Premio de Tailandia de 2024. Jack Miller fue 5º en su última participación en el Gran Premio de Tailandia, en 2024, su mejor resultado de toda la temporada (también 5º en el Gran Premio de Portugal). El australiano comienza en la 4ª plaza. Ai Ogura ha sido una de las grandes sensaciones a lo largo del fin de semana y comienza en la 5ª posición de la parrilla de salida en su primera carrera en la clase reina. TRES ROOKIES EN LA CLASE REINA. MotoGP cuenta esta temporada con tres pilotos nuevos: serán Ai Ogura, campeón el año pasado de Moto2, Fermín Aldeguer y Somkiat Chantra, el primer piloto tailandés que llega a la máxima categoría y que debuta precisamente en el Gran Premio de su país. La temporada en MotoGP arranca con multitud de novedades. Enea Bastianini y Maverick Viñales forman ahora parte de la familia de KTM, Jorge Martín y Marco Bezzecchi forman la dupla del equipo Aprilia oficial. El Prima Pramac, campeón el año pasado con Jorge Martín, abandonó a Ducati y ahora compite con motos Yamaha… Poco a poco, iremos desgranando todos estos cambios y, lo que es más importante, ver su cristalización en pista a medida que avance la competición. SIN EL ‘1’ EN ESTA CARRERA. Habrá que esperar para presenciar el debut de Jorge Martín con Aprilia y es que el vigente campeón de MotoGP sufrió una grave lesión en pretemporada y se perderá seguro tanto este Gran Premio de Tailandia como el de Argentina, la segunda cita del presente curso, por lo que no estaría listo como mínimo hasta el Gran Premio de Las Américas, a finales de este mes de marzo. PECCO, RACHA ESTELAR DE PRESENCIAS EN EL PODIO EN CIRCUITOS ASIÁTICOS. Francesco Bagnaia ha terminado en el podio en las diez últimas carreras de MotoGP que ha disputado en Asia, incluyendo cinco victorias, su mejor racha de este tipo en su trayectoria en la clase reina. BAGNAIA BUSCA LA CUARTA VICTORIA CONSECUTIVA. El piloto italiano ha ganado en las tres últimas carreras de MotoGP, incluyendo el Gran Premio de Tailandia de 2024, y podría igualar su mejor racha de victorias consecutivas en la máxima categoría (cuatro en dos ocasiones: 2022 y 2024). Alex Márquez comienza la carrera en la segunda posición, su mejor plaza en la parrilla de salida desde que consiguiera la pole en el Gran Premio de Argentina de 2023. Por su parte, Pecco Bagnaia sale en el tercer puesto y completa la primera línea de la parrilla de salida. Además de Márquez y Bagnaia, puede que haya más pilotos que se sumen a la liza, quizás otro piloto Ducati como ocurriera el año pasado con Jorge Martín y entre ese ramillete destaca especialmente Alex Márquez. También habrá que tener muy en cuenta a Pedro Acosta, ya con una KTM oficial, y en su segundo año en la clase reina. MARC MÁRQUEZ, PILOTO MÁS LAUREADO EN TAILANDIA. Este será el 6º Gran Premio de Tailandia de MotoGP y Marc Márquez es el piloto más laureado, siendo el único que ha conseguido dos victorias (2018 y 2019). La de 2025 es una campaña de absoluta revolución en MotoGP, con multitud de cambios de pilotos, Marc Márquez y Francesco Bagnaia parten como principales candidatos para luchar por el título. MARC MÁRQUEZ, A LA CAZA DE DANI PEDROSA. El de Cervera ha conseguido 111 podios a lo largo de su trayectoria en MotoGP y podría igualar a Dani Pedrosa (112) como tercer piloto con más podios totales a lo largo de la historia en la máxima categoría solo superados por Valentino Rossi (199) y Jorge Lorenzo (114). MÁRQUEZ REGRESA AL LIDERATO CINCO AÑOS DESPUÉS. Marc Márquez se embolsó ayer los 12 puntos reservados para el campeón del Sprint y parte en esta carrera como primer líder de la temporada, algo que no sucedía desde que se proclamó campeón en 2019, consiguiendo entonces su sexto título de MotoGP. Por su parte, la de ayer fue la segunda victoria de Marc Márquez en un Sprint después de la conseguida la temporada pasada en el Gran Premio de Aragón. Comentar que, en esa ocasión, el piloto de Cervera se acabó imponiendo también en la carrera larga y habrá que ver si sucede lo mismo hoy. 67º POLE PARA MARC MÁRQUEZ. El ‘93’ del equipo Ducati Lenovo Team conquistó ayer su primera pole de la temporada, la primera desde el Gran Premio de Aragón de la temporada pasada y la número 67 de su trayectoria en la clase reina, más que ningún otro piloto desde que las calificaciones se introdujeron en la competición en 1974. De hecho, Marc Márquez ha sido el gran dominador a lo largo del fin de semana, logrando la pole position y conquistando la victoria ayer en el primer Sprint de la temporada por delante de su hermano, Alex Márquez, y Francesco Bagnaia. MARC MÁRQUEZ, EL RETORNO DEL REY. Hay una máxima que circula entre los participantes y aficionados que afirma que hasta que las carreras no lleguen a Europa (será en la cuarta prueba de la temporada), no comienza realmente la competición, pero parece que Marc Márquez quiere hacer los deberes desde el principio y tratar de marcar diferencias para recuperar el trono de MotoGP una vez que ha cogido el manillar esta temporada de la Ducati oficial. Esta será la primera vez en la historia que el Gran Premio de Tailandia sea el primer evento del Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP. Después de las victorias de José Antonio Rueda en Moto3 y de Manu González en Moto2, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de MotoGP, en el plato fuerte de este primer round de la temporada 2025. Buenos días !!! Bienvenidos al estreno del Campeonato Mundial de motociclismo 2025. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Tailandia desde el Circuito Internacional de Chang. ¿Preparados? Comenzamos… Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Tailandia. ¿Preparados? Comenzamos...