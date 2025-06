Volver al inicio Pecco Bagnaia no termina de encontrar las mejores sensaciones en este 2025 donde no ha logrado ningún triunfo al sprint y solo ha ganado una carrera, la de Las Américas. El italiano no ha ganado en sus seis últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin subir a lo más alto del podio en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró la primera victoria (Gran Premio de Aragón). Marc Márquez suma ya 282 puntos esta temporada brillante en la que ha ganado cinco Grandes Premios, incluidos los dos últimos, Aragón e Italia. Álex Márquez sigue firme en segunda posición con 239 puntos y abonado también a la segunda plaza tanto en la carrera al sprint del sábado como en las carreras del domingo. Hoy en carrera, Marc volverá a salir desde la cuarta plaza tras su hermano Álex y por delante de Marco Bezzecchi. Marc Márquez volvió a hacer de las suyas, no parece verse afectado por las dos caídas que sufrió en los libres. Solo pudo ser cuarto en la clasificación pero eso no fue problema para el de Cervera que consiguió, un sábado más, ganar la carrera al sprint y aumentar su ventaja al frente de la clasificación. El día de ayer nos dejó un poco de todo, una brillante jornada de clasificación de Fabio Quartararo que logró la pole, seguido de Pecco Bagnaia y Álex Márquez pero el italiano se fue al suelo en la carrera al sprint y no pudo puntuar. Esta será la 76ª edición de este Gran Premio de los Países Bajos, siendo el Gran Premio más longevo en la historia del Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP (desde 1949). Valentino Rossi es el piloto más laureado con ocho victorias en su haber, mientras que de los pilotos actuales ninguno tiene más victorias que Francesco Bagnaia (tres). Buenas tardes y bienvenidos a la carrera del Gran Premio de Países Bajos que tendrá lugar en el Circuito de Assen. Se trata de la décima cita de la temporada.