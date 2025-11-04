No te pierdas estos cabeceros infantiles para dar un toque especial a las habitaciones de los peques

Redacción De Tiendas Martes, 4 de noviembre 2025, 09:40 Compartir

Transformar la habitación infantil empieza por los detalles que marcan la diferencia. Los cabeceros para camas de 90 cm pensados para niños combinan seguridad, materiales resistentes y un diseño atractivo capaz de reflejar la personalidad de cada pequeño. Entre las opciones más actuales, se encuentran propuestas que van desde modelos tapizados en polipiel lavable, cabeceros de madera maciza con acabados naturales, hasta piezas ligeras de PVC impresas con motivos coloridos o efectos madera, todas adaptadas a las necesidades de las familias modernas.

La variedad de estilos es notable: algunos cabeceros incorporan formas lúdicas y acabados suaves que invitan al descanso, mientras que otros apuestan por la funcionalidad, añadiendo mesitas integradas o sistemas de iluminación que aportan un plus de comodidad en el día a día.

Newsletter

CABECERO NUBE CON LUZ DE BAINBA

Ampliar

Con su forma de nube y luz LED integrada, este cabecero infantil de Bainba aporta un toque especial a la habitación. Fabricado en MDF lacado en blanco, encaja perfectamente en camas de 90 cm y ofrece un diseño ligero y resistente pensado para el uso diario de los más pequeños.

CABECERO DE PVC OEDIM PARA HABITACIONES INFANTILES

Ampliar

Con estructura ligera y formato cuadrado de 100 x 100 cm, este cabecero de PVC de Oedim presenta un diseño colorido con flores y mariposas que alegra cualquier dormitorio infantil. Fabricado en PVC de 5 mm, es resistente al uso diario y fácil de instalar en la pared.

CABECERO EFECTO MADERA DE OEDIM

Ampliar

Más que un simple complemento decorativo, este cabecero de Oedim en PVC multicolor aporta calidez y estilo a la habitación infantil. Su formato de 100 x 60 cm y acabado con impresión digital imitación madera lo convierten en una pieza llamativa y fácil de integrar en ambientes modernos.

CABECERO CON MESITA DE DEKIT GRUPO RIMOBEL

Ampliar

Gracias a su diseño mural con acabado blanco y alistonado, este cabecero de DEKIT GRUPO RIMOBEL incorpora una práctica mesita de dos cajones. Pensado para camas individuales de 90 cm, ofrece una solución moderna y funcional que se adapta a diferentes estilos de dormitorio infantil.

CABECERO INFANTIL DE FORJA HISPALENSE CON DISEÑO DE HADA

Ampliar

Con un diseño de silueta de hada y detalles de estrellas, este cabecero de forja infantil en verde claro decapado aporta un aire mágico a la habitación. La estructura metálica cortada a láser garantiza resistencia y durabilidad, mientras que el acabado de pintura horneada mantiene el color vivo durante años.

CABECERO TAPIZADO DUÉRMETE ONLINE

Ampliar

Con un diseño acolchado en polipiel gris, el cabecero Milán de DUÉRMETE ONLINE aporta un toque moderno y confortable a la habitación infantil. Su formato de 100 x 60 cm se adapta a camas de 90 cm y la estructura de madera de pino gallego garantiza resistencia y durabilidad en el uso diario.

CABECERO ACOLCHADO WIN REST EN POLIPIEL

Ampliar

Aportando un toque contemporáneo, el cabecero River de WIN REST combina un tapizado en polipiel blanca de alta calidad con un diseño acolchado que destaca visualmente en cualquier dormitorio infantil. Su estructura de madera aglomerada y el relleno de espuma garantizan solidez y confort, mientras que el acabado lavable facilita el mantenimiento.