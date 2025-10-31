Fundas nórdicas infantiles para llenar de color, calor y fantasía su habitación
Colores vivos y tejidos suaves llenan la habitación infantil de alegría, pero cada funda nórdica aporta detalles prácticos y estampados únicos que marcan la diferencia en el descanso de los más pequeños.
Colores vibrantes, estampados de personajes y tejidos agradables al tacto son características clave de la ropa de cama infantil. Las fundas nórdicas para niños no solo decoran la habitación, sino que también ofrecen soluciones prácticas para el descanso diario. Entre los modelos más destacados, se encuentran opciones de algodón puro, microfibra resistente y diseños reversibles, adecuados para diferentes edades, desde bebés hasta adolescentes.
La variedad de tamaños y materiales permite encontrar alternativas para camas de cuna, individuales o juveniles. Los juegos de cama inspirados en Disney, superhéroes o temáticas coloridas como arcoíris y dinosaurios hacen que la hora de dormir sea más atractiva para los niños. Además, detalles como cierres con cremallera, botones o tiras interiores facilitan el cambio de funda y aseguran que el edredón permanezca en su sitio durante la noche.
JUEGO DE CAMA EL REY LEÓN DE DISNEY
Con estampado de El Rey León, este juego de cama infantil Disney está confeccionado en algodón 100%, ofreciendo suavidad y transpirabilidad. Incluye funda nórdica de 100 x 135 cm y funda de almohada de 40 x 60 cm, con cremallera oculta y tiras interiores para mantener el edredón en su sitio. Lavable a máquina y certificado Oeko-Tex.
JUEGO DE CAMA LILO & STITCH DE JERRY FABRICS
Diseñado con estampado de Lilo & Stitch, este juego de funda nórdica de algodón 100% destaca por su tejido hipoalergénico y transpirable. Incluye funda de 140 x 200 cm y almohada de 70 x 90 cm, ambos con cierre de cremallera. La calidad del algodón aporta suavidad y mantiene una temperatura agradable durante toda la noche, facilitando el descanso infantil.
JUEGO DE CAMA INFANTIL QUCOVER CON DISEÑO ESPACIAL
Con tejido de algodón natural, este juego de cama infantil de Qucover ofrece una funda nórdica reversible con estampados espaciales y colores vivos. El material suave cuida la piel sensible. Incluye funda de almohada a juego y destaca por su resistencia, fácil lavado y doble diseño, aportando comodidad y durabilidad a la ropa de cama.
MORBUY FUNDA NÓRDICA INFANTIL DE DINOSAURIOS
El diseño de dinosaurios en 3D está presente en la funda nórdica Morbuy. Está fabricada en microfibra suave y transpirable, resistente a la decoloración. Incluye funda de edredón y dos fundas de almohada, con cierre de cremallera y tiras interiores para facilitar el mantenimiento.
FUNDA NÓRDICA SPIDER-MAN JERRY FABRICS REVERSIBLE
Juego de cama infantil de Jerry Fabrics confeccionado en tejido 100% algodón, que ofrece alta transpirabilidad y suavidad. Presenta un diseño reversible de Spider-Man con estampado urbano. Incluye una funda nórdica de 140 x 200 cm y una funda de almohada de 70 x 90 cm, ambas con cierre de cremallera que facilita la colocación y el lavado.
FUNDA NÓRDICA ARCOÍRIS DE YASIDA
Con un diseño colorido de arcoíris, nubes y estrellas, este juego de ropa de cama infantil de Yasida destaca por su microfibra suave y transpirable. La funda nórdica de 135 x 200 cm incorpora cremallera y correas interiores, lo que facilita el mantenimiento y ayuda a mantener el edredón en su sitio. Fácil de lavar y resistente a la decoloración.
JUEGO DE CAMA SONIC DE CHARACTER WORLD
Con estampados vibrantes de Sonic, Tails y Knuckles, este juego de funda nórdica individual reversible de Character World ofrece dos diseños distintos en una sola prenda. Cuenta con cierre de botones de presión y está fabricado en mezcla de polialgodón responsable, que garantiza suavidad, resistencia y mantenimiento sencillo.
FUNDA NÓRDICA GAMER DE DSQSASAHIP
Juego de cama de microfibra con diseño gamer en impresión 3D. tejido resistente a arrugas y transpirable. Incluye funda nórdica y dos fundas de almohada con cierre de cremallera para facilitar el cambio del edredón. Fácil de lavar y mantener.
JUEGO DE CAMA INFANTIL MARVEL SPIDERMAN
Este juego de cama Marvel Spiderman está hecho de algodón y poliéster, garantizando suavidad y durabilidad. Incluye una funda nórdica de 135 x 200 cm y una funda de almohada. Su diseño presenta elementos de Marvel Spiderman, adecuados para habitaciones infantiles. Este set es fácil de cuidar y se adapta a las necesidades de los niños.