Kutxa Fundazioa: seis ciclos para redescubrir la cultura en Tabakalera

Kutxa Fundazioa da un paso más en su compromiso con la creación contemporánea, la cultura viva y el talento local con seis ciclos programados para el último tramo de 2025, que invitan a mirar, escuchar y sentir desde perspectivas innovadoras, inclusivas y profundamente humanas. Música, teatro, humor, nuevas dramaturgias y propuestas escénicas para la infancia se dan la mano en una programación que busca crear espacios de encuentro y reflexión, pero también de disfrute y experimentación.

Desde el arte sonoro para familias hasta el stand-up en euskera, pasando por teatro de vanguardia, música electrónica experimental, pop-rock local con mirada de género o espectáculos familiares que despiertan la imaginación, cada ciclo abre una ventana diferente al panorama creativo actual. Y lo hace con una apuesta clara: dar visibilidad a voces que no siempre ocupan el centro del escenario, pero que tienen mucho que decir.

Todas las actividades tendrán lugar en Kutxa Fundazioa Kluba (1ª planta de Tabakalera).

Fechas: 6 y 7 de septiembre de 2025 Kutxa Fundazioa Kluba (Tabakalera) She Makes Noise «OIHUKA» x Kutxa Fundazioa

Por primera vez en San Sebastián, el prestigioso festival She Makes Noise, comisariado por Playtime Audiovisuales, se despliega en versión «OIHUKA» de la mano de Kutxa Fundazioa. Una edición con mirada propia, donde la creación sonora de mujeres y personas no binarias se combina con la experimentación vocal, el cuerpo en escena y una estética sonora que se mueve entre el ambient, el rap futurista y los paisajes electrónicos.

Sábado 6 – Adelaida + Bianca Scout

Desde Cataluña (con raíces vascas), Adelaida presenta Muérdago, un disco íntimo y evocador. Le sigue Bianca Scout, en una rara aparición en España, con su nuevo trabajo Pattern Damage (Sferic), una obra inclasificable entre música clásica, rap y electrónica experimental.

Domingo 7 – Actividad familiar: «La Costa Vasca» con Ivonne Villamil

Una sesión participativa y lúdica pensada para niños y niñas. Sonidos del Cantábrico, instrumentos analógicos, tecnología meteorológica y arte sonoro en vivo de la mano de la artista visual y sonora Ivonne Villamil.

Fechas: 16 al 19 de octubre de 2025 Kutxa Fundazioa Kluba (Tabakalera) OFNI – Oholtzako Fenomeno Nabarmenki Interesgarriak

Un ciclo dedicado a las propuestas escénicas que escapan a toda etiqueta. OFNI se inspira en los «objetos flotantes no identificados», y aquí lo teatral se convierte en fenómeno, en ritual, en materia viva. Tres obras que exploran los límites de lo escénico con materiales físicos, simbólicos y emocionales. El ciclo está comisariado por Iñaki Cid Larrea, Ainara Gurrutxaga Juanikorena y Amancay Gaztañaga Sagarzazu.

16 y 17 de octubre – Bautismo / Iara Solano

Una pieza sensorial e inmersiva. Una experiencia solitaria y transformadora en un entorno acuático. Un ritual contemporáneo que nos invita a reconectar con lo esencial. Trae bañador, toalla y chanclas.

18 de octubre – Eukalyptus / Jon Ander Urresti

Texto coral, poesía escénica y carga emocional en una obra que combina escritura colectiva con presencia escénica de alto voltaje.

19 de octubre – A mano / El Patio Teatro

Un espectáculo de pequeño formato, donde el barro y las manos cuentan una historia sin palabras. Poesía visual, ternura y humor en una obra que ha enamorado en múltiples festivales.

Fechas: 9 de octubre, 20 de noviembre, 11 de diciembre de 2025 Kutxa Fundazioa Kluba (Tabakalera) Bakarrizketak – Stand-up en euskera

El humor también se habla en euskera. Y cada vez con más fuerza. Bakarrizketak recoge el auge del stand-up vasco con una programación que da voz a cómicas y cómicos que están renovando la escena del humor en nuestra lengua.

Cada velada contará con dos actuaciones de 30 minutos, creando un espacio cercano y fresco para disfrutar del humor con identidad propia. Colabora: Bidean Produkzioak.

9 de octubre – Maialen Sorzabalbere + Leo Bueriberi

Maialen Sorzabalbere combina su talento como cómica, actriz y guionista para ofrecer monólogos llenos de humor inteligente y fresco. Junto a ella, Leo Bueriberi aporta una mirada irreverente y original que completa una noche divertida y llena de chispa.

20 de noviembre – Asier K + Mirari Martiarena

Asier K y Mirari Martiarena unen stand-up y bertso para crear un espectáculo único que mezcla el humor tradicional vasco con el lenguaje contemporáneo. Mirari aporta una voz femenina potente y cercana que conecta directamente con el público. Asier K, artista polifacético, busca la risa desde la humildad.

11 de diciembre – Julen Portillo + Maria Blanco

Julen Portillo ofrece monólogos cargados de reflexiones personales y humor cotidiano, mientras que Maria Blanco, con décadas de experiencia, aporta un estilo fresco y cercano, consolidando una noche de risas y buenas historias.

Fechas: del 3 octubre al 28 de noviembre de 2025 Kutxa Fundazioa Kluba (Tabakalera) Gipuzkoako Ahotsak – Voces desde el territorio

Fechas: 3 de octubre – Labar + Saguxar - Vanguardias y nuevas miradas.

11 de octubre – Perlata + Ameba - Rock y punk feminista desde Arrasate y Usurbil.

24 de octubre – Nhil + Xabier Badiola – Pop-funk y folk vasco en fusión.

7 de noviembre – Peru Galbete + Gori Gori - Sensibilidad e intimismo frente a un toque experimental.

21 de noviembre – Kattalin eta Nenufarrak + Keia - Energía y actitud en clave pop-rock.

28 de noviembre – Kulata + Zatibi - Electrónica creativa con visión contemporánea.

La música hecha en Gipuzkoa no deja de evolucionar y este ciclo lo demuestra con un escaparate de propuestas emergentes, innovadoras y llenas de carácter. Pop, punk, electrónica, folk y canción de autor se alternan en este programa que refuerza la escena local y pone el foco en la diversidad creativa y de género. Una celebración de la música que se crea aquí, cerca, pero que suena más allá. Colabora: Bidean Produkzioak.

Fechas: 25 y 31 de octubre y 1 y 8 de noviembre Kutxa Fundazioa Kluba (Tabakalera) Talentu Berriak Jazz Musikan

Este ciclo apuesta por el jazz local más joven e innovador, presentando a artistas emergentes que están renovando el género con frescura, técnica y propuestas personales. Kutxa Fundazioa se convierte en plataforma para una nueva generación de músicos que beben del jazz, pero lo llevan hacia nuevos horizontes, con influencias del soul, la improvisación libre y las músicas urbanas. Una ocasión para descubrir a los nombres que darán forma al futuro del jazz en Euskal Herria. Colabora: Musikene.

25 de octubre – Blossom Dúo

Formado por Amaia Lanaspa, voz, y Noemí Rodríguez, piano, el dúo mezcla tradición y modernidad.

31 de octubre – Torrija´s Quartet

Alejandra Bartolomé , voz, Cristina Pascual, bajo eléctrico, Iker Toribio, guitarra y Ager Alzola, batería, nos ofrecen desde el jazz más clásico hasta canciones más modernas, incluyendo temas propios.

1 de noviembre – Iñar Sastre Trío

El trío, compuesto por Iñar Sastre, piano, Beltrán del Álamo, bajo, y Mikel Urretagoiena, batería, despliega una voz propia, fresca y llena de matices.

8 de noviembre – Mané

«Mané» es un proyecto formado por ocho músicos que comparten el amor por el jazz y por la cultura cubana.

Fechas: 26 de octubre, 23 y 30 de noviembre de 2025 Kutxa Fundazioa Kluba (Tabakalera) ZIR ZIR HARA! – Artes escénicas para la infancia

ZIR ZIR HARA! es un ciclo de artes escénicas dirigido al público infantil y familiar, donde el teatro físico, la danza y el teatro de objetos se combinan para generar experiencias sorprendentes, sensoriales y participativas. Tres propuestas sin texto o con lenguaje accesible, pensadas para niñas, niños y personas adultas que quieran dejarse sorprender en colectivo. El ciclo está comisariado por Mafalda Saloio.

26 de octubre – La Fresca / Cía. Anna Confetti

Tres personajes familiares y una silla gigante protagonizan esta entrañable pieza de teatro gestual y clown sin texto, inspirada en las abuelas que «salían a tomar la fresca». Escenas cotidianas cargadas de humor visual y poesía escénica.

23 de noviembre – Copiar / Animal Religion

Un espectáculo participativo donde un grupo de niños y niñas actúan sin ensayo previo junto a la compañía. Una reflexión lúdica y provocadora sobre el arte de imitar, con música, movimiento y luz.

30 de noviembre – La llamada del mar / Cía. Chache-Halo

Una odisea contemporánea para un sacacorchos y tres actores. Teatro de objetos inspirado en Homero y dirigido por Éric de Sarria y Nancy Rusek, con la impronta poética del universo de Philippe Genty.

Además, este año en el escenario Kutxa Fundazioa Kluba:

Más allá de los ciclos que organizamos desde Kutxa Fundazioa, este año el escenario Kutxa Fundazioa Kluba acogerá tres conciertos imprescindibles que reflejan la riqueza y diversidad de la escena musical actual.

04 de octubre – Sofía Gabanna + Kvndy Swing

Una velada con dos potentes referentes de la escena urbana. Sofía Gabanna, rapera hispano-argentina, presenta su primer álbum Sideral con fuerza lírica y emocional. Le acompaña Kvndy Swing, grupo bilbaíno con millones de reproducciones y hits como «Pikete Italiano». Ritmo, mensaje y actitud en estado puro.

29 de noviembre – Los Bengala

Desde Zaragoza, Los Bengala traerán su explosivo directo y su rock vibrante, con una trayectoria sólida en festivales y reconocimientos como el premio a Mejor Directo en los Premios de la Música Aragonesa 2025. Un concierto con garra y sin concesiones.

13 de diciembre – Hermana Furia

Con un sonido afilado y combativo, Hermana Furia llega para presentar Rumias, su segundo álbum. La banda madrileña se consolida como una de las voces más potentes del rock alternativo, con un directo arrollador y un mensaje que reivindica la resistencia y la libertad.

Más información: https://kutxafundazioa.eus/es/programacion-escenica