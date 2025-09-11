Etapas

Km 0 ¡Mejor tiempo para Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)! Explotando su potencial el italiano y haciendo valer su condición de máximo favorito. Con 4 segundos de ventaja marcó el mejor tiempo en el segundo punto intermedio, y en meta ha clado el reloj en 13 minutos, 19" mejor que Daan Hoole (LTK). Km 0 ¡Hoole se queda el trono! En la primera batalla de esta etapa, con los primeros tiempos marcados, el neerlandés ha realizado un gran último sector con el que no ha podido Ethan Vernon, perdiendo la ventaja obtenida en los puntos intermedios de etapa. Km 12
Rank Ciclistas Puntos / Diferencia
1 Daan Hoole 00:13:19
2 Ethan Vernon +00:02
3 Søren Andersen +00:24
4 Patrick Eddy +00:29
5 Nadav Raisberg +00:44
Km 0 Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), 3º a tres segundos en el primer punto de control a los 4 kilómetros. De momento, no pudiendo mejor ni a Daan Hole (LTK) ni a Ethan Vernon (IPT), Km 0 Durante la jornada de ayer, tan solo un ciclista se vio obligado a retirarse de la carrera, con el español Xabier Azparren Irurzen abandonando la biclcita durante el transcurso de la etapa. El corredor de Q36.5 no terminará por primera vez una participación en una gran vuelta tras haber completado sus tres apariciones anteriores (2x Vuelta, 1x Giro). Km 0 Repaso a los maillots. Jonas Vingegaard (TVL) afronta hoy un día clave vistiendo el rojo, mientras que Giulio Pellizzari (RBH), defendiendo su condición de maillot blanco, cuenta con unos segundos más de margen tras su victoria de ayer. El verde continúa siendo para Mads Pedersen (LTK) y el de lunares para Jay Vine (UAD). Km 8
Rank Ciclistas Puntos / Diferencia
1 Ethan Vernon 00:09:48
2 Daan Hoole +00:01
3 Patrick Eddy +00:14
4 Søren Andersen +00:15
5 Stanislaw Aniolkowski +00:40
Km 0 Lanzado Mikkel Berg. Esta pueda ser la oportidad de brillar para uno de los gregarios de lujo de Joao Almeida durante esta Vuelta a España. Sin tener que tirar del luso, el danés podría explotar su potencial y lograr un buen puesto. De hecho, hasta ahora su única victoria de etapa en una carrera UCI fue en una contrarreloj, en la 4ª etapa del Critérium du Dauphiné 2023. Km 0 Turno para Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). Sin duda, el hombre a seguir para la jornada de hoy. De hecho, su presencia en LaViuelta solo se explica si va a darlo todo en esta etapa contrarreloj, su gran especialidad, previo al Mundial. En total. el italiano acumula 28 triunfos en cronos en su carrera. Km 0 Cumpliendo hasta el momento las expectativas un Daan Hole (Lidl-Trek) que va muy rápido en esta etapa. Sin embargo, parece que va con todo Ethan Vernon quien, seguidamente, le ha quitado el mejor tiempo en el primer punto de control con dos segundos menos. Km 4
Rank Ciclistas Puntos / Diferencia
1 Daan Hoole 00:04:56
2 Patrick Eddy +00:04
3 Søren Andersen +00:10
4 Stanislaw Aniolkowski +00:22
5 Elia Viviani +00:26
Km 0 Sale Ethan Vernon. De menos a más en esta Vuelta a España 2025, yeclipsado por Mads Pedersen (LTK), la carrera de hoy tras su recorte puede ser una grata oportunidad para que rodadores y especialistas al sprint saquen una buena renta. Km 0 A pista Daan Hoole. Sin duda, uno de los candidatos a la victoria el día de hoy a juzgar las condiciones de etapa. El neerlandés ya sabe lo que es imponerse en una contrarreloj de gran vuelta este mismo año, consiguiendo la victoria en la 10ª etapa del Giro de Italia, en una batalla con un recorrido muy similar en características al original del día de hoy. Km 0 ¡Arranca la etapa en Valladolid! Ya está sobre el circuito el primer ciclista, Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck, último en la clasificación general y que hoy marcará el primer tiempo de referencia. Km 0 La primera salida está estipulada que tenga lugar a las 14:35h del horario peninsular en la rampa dispuesta en la Plaza de San Pablo. El primero en salir será el neerlandés Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck). Km 0 La etapa tendrá finalmente una longitud de tan solo 12'2 kilómetros, menos de la mitad de lo que estaba previsto debido a las diferentes manifestaciones que se esperan y para asegurar la integridad de los miembros del pelotón y sus equipos. Eso sí, la organización ha formado un recorrido donde el inicio, en la Plaza de San Pablo, y el final, en la Plaza de Zorrilla, se mantienen, cambiando únicamente la composición interior. Km 0 Hoy, esta bien puede ser una de las dos últimas posibilidades al alcance de Joao Almeida (UAD) para arrebatarle la ilustre indumentaria de líder de la general al danés. Del margen entre ambos, y sobre todo si el luso consigue reducir la brecha de 50", puede dejar o no abierta la batalla. Km 0 El italiano se destacó en solitario saltando desde el grupo de favoritos para coronar el Alto de El Morredero y hacerse con el triunfo en una jornada en la que Joao Almeida (UAD) perdió dos segundos de referencia con Jonas Vingegaard (TVL) como punto destacado en la lucha por la general. Km 0 Durante la jornada de ayer, asistimos a la gran obra de un jovencísimo Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) que, enfundado en su maillot blanco, conquistó su primera victoria de etapa en la Vuelta a España y, a la vez, en una gran vuelta, no lográndolo anteriormente en sus dos participaciones en el Giro de Italia (2024 y 2025). Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 18ª etapa de LaVuelta a España 2025! Jornada importantísima para la batalla por el maillot rojo de la competición, donde Jonas Vingegaard tendrá que defender su posición en la crono individual que tendrá lugar en el día de hoy por las calles de Valladolid.

Clasificación - Vuelta a España

Pos Ciclistas
Tiempo/Puntos
1 Jonas Vingegaard
64:53:55
2 Joao Almeida
+00:00:50
3 Thomas Pidcock
+00:02:28
4 Jai Hindley
+00:03:04
5 Giulio Pellizzari
+00:03:51
6 Felix Gall
+00:04:57
7 Matthew Riccitello
+00:04:59
8 Sepp Kuss
+00:06:24
9 Torstein Træen
+00:07:06
10 Matteo Jorgenson
+00:10:16
1 Giulio Pellizzari
03:37:00
2 Thomas Pidcock
+00:00:16
3 Jai Hindley
+00:00:18
4 Jonas Vingegaard
+00:00:20
5 Joao Almeida
+00:00:22
6 Matthew Riccitello
+00:00:26
7 Felix Gall
+00:00:53
8 Torstein Træen
+00:00:53
9 Sepp Kuss
+00:00:58
10 Matteo Jorgenson
+00:01:44
1 Luca van Boven
20
2 Timo Roosen
17
3 Gijs Leemreize
15
4 Brandon Rivera
13
5 Patrick Gamper
10