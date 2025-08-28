Etapas

28 de agosto
Km 5 Hay un grupo de diez ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja con respecto al grupo de los favoritos, aunque apenas mantienen diez segundos de renta y este movimiento no está ni mucho menos consolidado. Km 3 Se están produciendo las primeras escaramuzas en la zona delantera del pelotón, pero de momento ninguno de los ataques que se han producido ha prosperado. Km 1 El terreno es ya ascendente y comienza desde el inicio de la etapa la ascensión a la Collada de Santigosa, el primero de los cuatro puertos puntuables. Se trata de una cota de tercera categoría, con 11,1 kilómetros con un desnivel medio del 4,2% Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!! Km 0 Mads Pedersen lidera la clasifiación de la regularidad, mientras que Joel Nicolau domina el ranking de la montaña. Km 0 El recorrido de la etapa de hoy es realmente exigente, con cuatro puertos puntuables, incluyendo la ascensión final a Pal, cota de primera categoría. Anteriormente se subirán la Collada de Sentigosa, de tercera categoría; la Collada de Toses, de primera y el Alto de La Comella, de segunda. Km 0 Así las cosas, Jonas Vingegaard comienza la etapa de hoy con 8 segundos de diferencia con respecto a Juan Ayuso, Joao Almeida y Marc Soler, los tres ciclistas del UAE Team Emirates. Km 0 Jonas Vingegaard recuperó ayer el maillot de líder de la clasificación general tras una contrarreloj por equipos en la que se impuso el UAE Team Emirates. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la sexta etapa de la Vuelta a España 2025 con recorrido de 170 kilómetros entre Olot y Pal, en Andorra. ¿Preparados? Comenzamos...

Clasificación - Vuelta a España

Pos Ciclistas
Tiempo/Puntos
1 UAE TEAM EMIRATES - XRG
25:26:41
2 VISMA - LEASE A BIKE
+00:00:07
3 LIDL-TREK
+00:00:09
4 RED BULL - BORA - HANSGROHE
+00:00:12
5 INEOS GRENADIERS
+00:00:16
6 MOVISTAR TEAM
+00:00:17
7 DECATHLON AG2R LA MONDIALE
+00:00:17
8 Q36.5 PRO CYCLING TEAM
+00:00:22
9 GROUPAMA - FDJ
+00:00:25
10 LOTTO
+00:00:27
11 BAHRAIN VICTORIOUS
+00:00:31
12 ARKEA-BB HOTELS
+00:00:36
13 INTERMARCHÉ - WANTY
+00:00:39
14 EF EDUCATION - EASYPOST
+00:00:39
15 ALPECIN - DECEUNINCK
+00:00:42
16 TEAM JAYCO ALULA
+00:00:44
17 SOUDAL QUICK-STEP
+00:00:48
18 TEAM PICNIC POSTNL
+00:00:53
19 ISRAEL - PREMIER TECH
+00:00:54
20 COFIDIS
+00:00:57
21 CAJA RURAL-SEGUROS RGA
+00:01:18
22 XDS ASTANA TEAM
+00:01:35
23 BURGOS-BH
+00:01:44