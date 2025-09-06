Volver al inicio

Km 29 Se consagra la fuga con más de dos minutos de ventaja sobre el pelotón. Un representante para cada bloque de los favoritos, con Marc Soler por parte de UAE y Victor Campenaerts para el Visma.

Km 21 Alrededor de 25 corredores han abierto una brecha de varios segundos sobre el pelotón.

Km 17 De vuelta en Posada. Durante la jornada de ayer, esta pequeña localidad ya tuvo su breve aparición en la jornada, siendo el punto de paso al kilómetro 53. Hoy, comparece a los 17 kilómetros, tras las dos primeras cuestas superadas del recorrido.

Km 11 Se ha estirado el pelotón, abriendo una pequeña grupo con un grupo que ha arapado ya a Jonas Rickaert, aunque sin plasmar diferencias considerables. El belga de Alpecin-Deceunicnk ha frenado su marcha en solitario.

Km 8 Sergio Higuita se suma a la lista de bajas. El cafetero, junto a su equipo, ha decidido no ser parte de la salida del día de hoy a causa de "fatiga post enfermedad" que ha ido lastrando las fuerzas del ciclista de XDS Astana Team.

Km 3 Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) es el primero en moverse. El belga realiza el primer ataque de la jornada para un equipo que, lejos de las dos victorias de Jasper Philipsen (ADC) en el llano, está pasando relativamente desapercibido en esta Vuelta a España. Nadie responde.

Km 1 ¡Arranca la 14ª etapa de La Vuelta a España! Veremos si se suceden los primeros movimientos, en una etapa muy propicia para escaladores debido a las constantes cuestas que presenta el terreno y que conforman casi todo el recorrido hasta los Lagos de Somiedo.

Km 0 Va ralentizada la neutralizada debido a las protestas que están teniendo lugar en Avilés a favor de Palestina, lo que está provocando que se estire el pelotón y tarde en avanzar mientras actuían los cuerpo de seguridad.

Km 0 Cuatro abandonos durante la jornada de ayer. A la no toma de salida del irlandés Archie Ryan (EFE), se sumaron tres ciclistas durante el transcurso de la misma. Estos fueron los casos del australiano Ben O'Connor (JAY), lejos del ciclista que vimos el año pasado, y los españoles Fernando Barceló (CJR) y Pablo Castrillo (MOV). Este último tras una caída en el descenso del Alto del Cordal.

Km 0 Neutralizada en marcha. Desde Avilés ya ha arrancado esta segunda etapa consecutiva de montaña donde se afrontará un desnivel promedio de 3.805 metros. Este primer tramo, se prolongará durante los primeros 11'1 kilómetros.

Km 0 En el repaso de los maillots, Jonas Vingegaard (TVL) sigue al frente del maillot rojo, aunque con 4 segundos menos respecto al victorios Joao Almeida (UAD). Por su parte, Giulio Pellizzari (RBH) aumenta su ventaja en el blanco, así como Mads Pedersen (LTK) lo hace en el verde. Jay Vine (UAD) sigue con el de lunares con 13 puntos de ventaja sobre Vingegaard.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 13:30h en Avilés, ciudad Patrimonio de la Humanidad, famosa por sus imponentes murallas medievales y su aire histórico. Después de 20 minutos de rodaje, la marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 13:50h.

Km 0 A los 63 kilómetros, los corredores afrontarán el primer test, subiendo L'Alto de Tenebrio (3ª), un aperitivo antes de escalar los dos puertos de primera categoría en la segunda mitad de la etapa, el Puertu de San Llaurienzu y La Farrapona (Lagos de Somiedo), con más de mil metros de altitud, siendo este segundo el colofón final a la etapa.

Km 0 Para hoy, iniciaremos la jornada a nivel del mar para concluir a 1.708 metros de altitud. En concreto, el arranque desde Avilés pronto presentará un tramo con distintas cuestas donde algunos ciclistas podrían padecer ya los primeros problemas para mantenerse en cabeza de carrera. Sin embargo, ninguno de estos primeros puertos serán puntuables hasta el ecuador de la etapa.

Km 0 Los esfuerzo del luso dieron resultado, soltando poco a poco la carga de ciclistas del grupo de favoritos hasta quedarse en un mano a mano con Jonas Vingegaard (TVL), en el primer envite de ambos por el maillot rojo. La puesta en escena del portugués, con una fuerza sin descanso durante toda la escalada, le pasó factura al danés en meta, quien no pudo más que pasar tras el portugués, reconociendo los vatios del que parece ser su único rival en esta Vuelta a España. Tenemos batalla servida por la general.

Km 0 Durante la carrera de ayer, y tras una fuga en la que Mads Pedersen (LTK) volvió a lograr su objetivo para con el verde, la escapada murió en el primer tramo de ascenso a L'Angliru debido al ritmo impuesto primero por todo el equipo de UAE Team Emirates - XRG en la persecución y, posteriormente, por las piernas de un Joao Almeida que asumió los galones y comandó la marcha hacia la cima.