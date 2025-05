Volver al inicio Km 28 Los grandes favoritos para la victoria de etapa son Isaac del Toro (UAE Team Emirates) y Richard Carapaz (EF Education Easy-Post) en su batalla por el triunfo en el Giro de Italia. Sin embargo, habrá que mantenerse atentos a las prestaciones de corredores con ambición de etapa como Carlos Verona (Lidl-Trek), Giulio Pelizzari (Red Bull - Bora-Hansgrohe) o Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Km 22 Movimiento desde el pelotón. Salta un pequeño grupo de seis corredores a la caza de la fuga y comandado por Mads Perdersen (Lidl-Trek), quien no pierde una oportunidad. Recordemos que la etapa abre boca con un sprint intermedio en Rocca Camavese. Km 17 Tan solo 159 ciclistas han iniciado esta penúltima etapa del Giro de Italia 2025. Iniciaron 184 ciclistas la competición, presentando un total de 25 abandonos hasta el momento. Veremos si esta exigente etapa de montaña, con su pico final de dificultad, añade algún número más a esta cuenta. Km 6 Abierto el espacio entre el pelotón y una fuga de siete ciclistas: Timo Kielich (ADC), Sylvain Moniquet (COF), Dries de Bondt (DAT), Enzo Paleni (GFC), Kim Heiduk (IGD), Jacopo Mosca (LTK) y Gianmarco Garofoli (SOQ). Poco más ed 30 segundos de diferencia. Km 3 Arranca la etapa con una geografía plana y ligeramente descendente durante los primeros kilómetros hasta la primera cuesta del terreno, en Castelmonte, donde el terreno pasa a oscilar entre subidas y bajadas para conformar la parte central de la etapa. Km 1 ¡¡COMIENZA EL ÚLTIMO GRAN ASALTO DEL GIRO DE ITALIA!! Primer inicio con estirón por parte de algún miembro de Lidl-Trek que trata de pescar desde el arranque de la carrera, acompañado de varios corredores. Km 0 El tiempo, un elemento más a tener en cuenta. A priori, se espera una jornada soleada, con una temperatura que, al inicio de la etapa, rondará los 25º y que podría, conforme avance la mañana, aportar un hándicap extra de dificultad. No se descarta una posibilidad, aunque mínima, de chubascos en el ascenso al Colle delle Finistre en la parte final de carrera. Km 0 ¡Comienza el pedaleo en Verrès! Tiene lugar ya la salida neutralizada que apenas se extenderá por un recorrido de 2 kilómetros hasta el inicio oficial. ¡A punto de dar el pistoletazo de salida para la gran batalla! Km 0 Parece que ha habido un lidero retraso en el inicio de la carrera. Estaba establecida que esta tuviera lugar la salida neutralizada alrededor de las 10:30h, y finalmente será un cuarto de hora más tarde cuando se pongan a pedalear los ciclistas. Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 10:30h del horario peninsular por las calles de Verrès, localidad italiana situada en el valle de Aosta y coronada por su castillo, uno de los monumentos más reconocidos de la zona. 10 minutos después, a las 10:40h, está prevista la salida oficial. Día de relevancia en el ciclismo y, especialmente, para el ciclismo de América latina. Km 0 Este tramo final de carrera, sin apenas respiro en el esfuerzo para los corredores, desembocará tras la subida al Colle delle Finistre a la meta de carrera. 700 metros de descenso desde el puerto de categoría C antes de arrancar el ascenso hasta Sestière, donde se coloca la meta a 2.033 metros de altitud. Km 0 Para el día de hoy, la acción promete ser intensa entre los candidatos a llevarse el Trofeo 'Senza Fine', quienes irán midiéndose a través de los 205 kilómetros de recorrido que comprenden la etapa. En ella, cuatro puertos de distinta categoría, donde la verdadera complicación en el terreno se ubicará a partir de los 161 kilómetros, concurriendo en el punto álgido de la carrera que promete ser el ascenso al Colle delle Finistre, habitual en el circuito de la Corsa Rosa, ubicado a 2.178 metros de altitud con una cuesta de 18,6 kilómetros a una pendiente media de 9,2% que incluye 8 kilómetros de sterrato. Km 0 Detrás de los focos por conocer el ganador de esta edición del Giro de Italia 2025, brilló Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team) haciéndose con la victoria de etapa, tomando protagonismo en una fuga que optó, en el último tramo, por completar en solitario hasta consolidar su triunfo. Primera conquista de etapa de un corredor francés desde Valentin Paret-Peintre en la 10ª de la edición pasada. Km 0 Simon Yates (Team Visla | Lease a Bike) fue el gran damnificado de esta etapa. El ciclista británico no logró mantenerse a la rueda de los dos primeros de la clasificación general, perdiendo prácticamente todas sus opciones de cara al desenlace de esta Giro de Italia salvo sorpresa inesperada Km 0 Durante el día de ayer, Ia batalla entre la maglia rosa, Isaac del Toro, y su inmediato perseguidor, Richard Carapaz, prosiguió por el asfalto italiano, con el mexicano respondiendo el ataque en los últimos kilómetros del ciclista de EF Education-Post hasta acabar pasando en segunda posición por la meta de Champoluc para quedarse con dos puntos más sobre el ecuatoriano, quien parece que optó por reservar combustible de cara a la carrera de hoy. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 20ª etapa de la 108ª edición del Giro de Italia! Penúltimo día de esta gran vuelta que, muy presumiblemente, nos dejará el desenlace definitivo del circuito, afrontando una ultima etapa de montaña que inicia en Verrès y concluye en Sestière tras 205 kilómetros de recorrido y un desnivel promedio de 4.500 metros.