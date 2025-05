Volver al inicio Km 16 Sigue ganando distancia en su escapada Francisco Muñoz (Team Polti VisitMalta). Veremos hasta qué punto puede marcharse el español que, de momento, no tiene oposición alguna para seguir abriendo brecha con el pelotón. A punto de pasar por Putignano. Km 11 Entre los grandes favoritos para el día de hoy está, como no podía ser de otra manera, Mads Pedersen. El ciclista danés, liderando Lidl-Trek, cuenta con uno de los equipos más fuertes para este tipo de batalla, por lo que sus opciones crecen. Km 7 El inicio de la etapa esta compuesto por un tramo descendente al que rápidamente seguirá el único punto de montaña que concentrará la atención de algún escalador atrevido que salga en su búsqueda; el ascenso a Putignano. Este puerto, de categoría cuatro, ubicado a 372 metros de altura, será el previo al relevo para que los velocistas comiencen la lucha en el llano. Km 2 ¡Se atreve Francisco Muñoz (Team Polti VisitMalta)! El ciclista español saltó nada más arrancar la carrera y negaba con la cabeza al ver como ninguno miembro más del pelotón saltaba con él a formalizar una pequeña escapada. De momento, y a pesar de las circunstancias, opta por abrir brecha en solitario. Km 0 ¡¡Arranca la 4ª etapa del Giro de Italia 2025!! Salen los corredores de Alberobello, donde veremos si hay algún movimiento inicial por parte de algún escalador que quiera competir por los puntos de montaña del primer punto de interés que presenta la etapa. Km 0 Mads Pedersen (Lidl-Trek) es el hombre a seguir. El danés, comparado ya por muchos con Jonas Vingegaard, ha copado el protagonismo en el inicio de este Giro de Italia 2025, siendo considerado ya como el hombre a batir, más si cabe tras enfundarse por segunda vez la 'maglia rosa' de la presente edición. Km 0 ¡Echan a rodar los corredores! Salida neutraliza que se produce en Alberobello a través de los primeros 4 kilómetros del recorrido. Una vez recorridos, sobre las 13:05h, tendrá lugar la salida oficial de esta cuarta etapa. Km 0 Lidl-Trek fue uno de los equipos protagonistas en el pelotón, tirando cuando el grupo de escapados daba síntomas de abrir una pequeña brecha y reduciendo las distancias para otorgarle al danés la oportunidad en el llano, algo que este no desaprovechó pese a la velocidad punta de un Corbin Strong (Israel-Premier Tech) que estuvo cerca de superarle sobre la línea. Km 0 La jornada del lunes supuso un día de descanso para los ciclistas tras las primeras tres etapas y, sobre todo, para reubicar ya esta gran vuelta de regreso a su territorio de origen. Eso sí, el pasado domingo, disfrutamos de la etapa previa a la actual, donde Mads Pedersen (Lidl-Trek) se impuso en la línea de meta de Vlorë (Albania) para enfundarse la 'maglia rosa'. Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 12:55h del horario peninsular por las calles de Alberobello, municipio de la región italiana de Apulia, reconocida por sus casas 'trullo'. 10 minutos después, a las 13:05h, está prevista la salida oficial. Km 0 En el sureste de la península itálica, arrancará el viaje sobre las dos ruedas en la cuna de este Giro, iniciando un recorrido que nos llevará hasta el lejano norte. De momento, el primer paso para los ciclistas es esta etapa llana entre Alberobello y Lecce, donde cobrarán protagonismo los dos sprint intermedios que la componen como foco de atención antes del circuito final. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 4ª etapa de la 108ª edición del Giro de Italia! Regresa la primera de las tres grandes vueltas a su tierra natal, tomando ya el relevo de una Albania que acogió las tres primeras de este año. En concreto, esta cuarta carrera iniciará ya en suelo italiano, en el pueblo de Alberobello, comenzando desde este pequeño municipio de la provincia de Bari hasta alcanzar, tras 189 kilómetros de recorrido, la ciudad de Lecce.