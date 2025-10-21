Prepárate para el clásico de este domingo: el Real Madrid-Barça a mitad de precio con DAZN

Real Madrid y Fútbol Club Barcelona aprueban el último examen antes del clásico. La pasada jornada liguera ha servido para evaluar el estado en el que ambos conjuntos llegan a la cita del domingo 26. Un partidazo que podrás ver en DAZN con su Plan Fútbol ahora en oferta por tiempo limitado.

Ha sido un fin de semana de derbis locales que no ha dejado a nadie indiferente. Goles antológicos, expulsiones polémicas y un buen rosario de anécdotas de banquillo han acaparado los titulares de la prensa especializada.

Si te los perdiste o quieres recordarlos de cara al próximo Real Madrid-Barça, aquí tienes un breve resumen de los momentos más destacados.

ARAÚJO O LA EFICACIA DEL MÉTODO «ALEXANCO»

El Barça pudo reinar durante menos de 24 horas. Se enfrentaba al Girona de Míchel y confió en la ventaja de jugar en casa, aunque su esperanza inicial no tardó en nublarse. Después del tanto de Pedri, los gerundenses lograron el empate gracias una histórica chilena de Witsel, que despertó inquietud en el banquillo blaugrana. La anulación del gol de Cubarsí por Gil Manzano añadió aún más leña al fuego

La salvación llegó en el minuto 93 con Ronald Araújo. El defensa uruguayo, emulando al mejor Alexanco de la época Cruyff, sentenció el encuentro con un remate preciso. Un gol que Hansi Flick celebró con un efusivo corte de mangas, gesto que le va a costar tener que ver el clásico desde la grada.

EL MADRID VENCE EN EL COLISEUM CON POLÉMICA

Aunque entraron al campo de los azulones con el eterno rival encabezando la tabla, los de Xabi Alonso no hicieron caso de la presión y salieron a ganar. No obstante, tras los primeros minutos, el ánimo blanco pareció desinflarse y el partido provocó más bostezos que ovaciones en el Coliseum.

Todo cambiaría radicalmente en la segunda parte. La polémica de la jornada llegó con la roja directa que Munuera Montero le sacó a Allan Nyom, después de apenas un minuto sobre el terreno de juego. También acabaría expulsado Sancris, de nuevo por falta sobre Vinícius, dejando al Getafe con 9 jugadores y permitiendo a Mbappé anotar el tanto de la victoria.

TODO LISTO PARA EL CLÁSICO CON DAZN

La plataforma de streaming sabe qué es lo que buscan los amantes del deporte rey: disfrutar de ese partido soñado en riguroso directo y con la mejor calidad. Así que en víspera del partidazo de este fin de semana, DAZN pone de oferta su Plan Fútbol por sólo 9,99€ al mes.

Tienes hasta el día 26 de octubre para darte de alta y conseguir tu suscripción a mitad de precio para ver el clásico en tu salón. Pero hay mucho más:

- Todo el fútbol: 5 partidos de LALIGA en 35 de las 38 jornadas, más un partido en abierto cada semana. Además, podrás ver toda LALIGA HYPERMOTION, Premier League, Bundesliga, Serie A y Liga F.

- ENTÉRATE DE TODO LO QUE SUCEDE ANTES Y DESPUÉS DE CADA PARTIDO: Lo mejor de la previa y los post partidos, análisis tácticos, entrevistas a importantes figuras del fútbol nacional e internacional y documentales exclusivos.

- FORMA PARTE DE UNA COMUNIDAD: únete a Fanzone y comparte tus impresiones con miles de fans en toda España.

- FÚTBOL A LA CARTA: podrás crear tu propio planning sin tener que madrugar. Decide qué quieres ver y cuando te apetece verlo.

- MUCHO MÁS DEPORTE: acceso a otros canales deportivos como Eurosport y Red Bull TV.

Ahora sólo te queda descargarte la aplicación de DAZN en tu televisor, móvil, tablet o incluso en tu consola y darte de alta en la plataforma de streaming para los verdaderos amantes del deporte.