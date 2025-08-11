Calienta motores para la Liga con esta figurita realista de Mbappé

Redacción De Tiendas Lunes, 11 de agosto 2025, 09:24 Compartir

La llegada de la BANDAI MINIX Collectible Figurine MN18451 dedicada a Mbappé con la camiseta del Real Madrid ha despertado un interés especial entre los coleccionistas y aficionados al fútbol. Esta figura, de 12 cm de altura y fabricada en plástico resistente, destaca por su nivel de detalle, logrando un parecido notable con el jugador francés y cuidando cada aspecto del uniforme merengue. El hecho de contar con licencia oficial y un diseño pensado tanto para exhibición como para regalo la convierte en una pieza relevante dentro del mercado de figuras deportivas.

Uno de los factores diferenciales de la figura coleccionable de Mbappé es su presentación: el packaging de coleccionista protege la pieza y facilita su exposición, un aspecto valorado especialmente por quienes buscan ampliar su colección de figuras de fútbol.

