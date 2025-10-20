Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen generada con IA

Calzado

Derrocha estilo sin renunciar a la comodidad con estos botines de hombre para invierno

Estos botines resistentes al agua mantienen los pies secos en días lluviosos. Cuentan con aislamiento térmico para días fríos y suelas antideslizantes que ofrecen tracción en superficies resbaladizas.

Redacción De Tiendas

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:24

Durante los meses más fríos, elegir un calzado que combine protección, comodidad y estilo marca la diferencia en el día a día. Los botines de hombre para invierno han evolucionado para responder a las necesidades de quienes buscan mantener los pies secos y abrigados, sin renunciar a un diseño versátil. Materiales resistentes, como el cuero y las pieles sintéticas impermeables, se han convertido en protagonistas de esta temporada, aportando durabilidad frente a la lluvia y la nieve.

El abanico de opciones abarca desde diseños deportivos y funcionales hasta propuestas urbanas con cierres de cremallera o cordones.

BOTINES BAREFOOT IMPERMEABLES DE SAGUARO

Presentando un diseño minimalista, estas botas de invierno barefoot de SAGUARO combinan exterior sintético impermeable y costuras selladas que mantienen los pies secos. El forro cálido proporciona aislamiento térmico, mientras que la suela antideslizante asegura tracción en superficies invernales. La puntera ancha y el diseño zero-drop favorecen la comodidad y la alineación natural del pie en cada paso.

BOTINES BAREFOOT DE INVIERNO SAGUARO

Estos botines de invierno SAGUARO incorporan un forro de felpa cálido y una puntera ancha para mayor comodidad. La plantilla térmica de grafeno ayuda a mantener la temperatura adecuada, mientras que la suela Zero-Drop proporciona estabilidad y tracción sobre superficies resbaladizas. Además, el embalaje es reutilizable, lo que contribuye a la sostenibilidad.

BOTAS CLÁSICAS DE PANAMA JACK

Con fabricación artesanal en España, Panama Jack Panama 03 destaca por su piel napa resistente al agua y forro de cuero, ofreciendo confort y durabilidad en cada paso. La plantilla anatómica extraíble y la suela de caucho natural flexible proporcionan un ajuste cómodo y una pisada segura, fusionando tradición y tecnología en un botín clásico para hombre.

BOTAS IMPERMEABLES DE PIEL HELLY HANSEN

Helly Hansen Pinehurst Leather Boots combina cuero impermeable de alta calidad y cuello acolchado. La plantilla OrthoLite Eco proporciona amortiguación, y la suela HH Max-Grip ofrece tracción en diferentes superficies. Su fabricación incorpora materiales reciclados, aportando durabilidad y sostenibilidad a este calzado para senderismo de hombre.

BOTINES DE PIEL GEOX PARA HOMBRE

Con piel engrasada y diseño contemporáneo, el botín Geox U Andalo A combina transpirabilidad patentada y comodidad gracias a su suela flexible y plantilla desmontable. El elástico en la empella facilita el calce, mientras que los materiales de calidad aportan durabilidad y bienestar. La tecnología Respira mantiene el pie fresco durante todo el día.

BOTINES DE PIEL PARA HOMBRE DE JACK JONES

Diseñado con una parte superior de cuero auténtico, este botín JACK JONES combina materiales resistentes y suela de caucho para una pisada estable. El interior sintético proporciona confort, mientras que el diseño plano favorece la comodidad diaria. El acabado cuidado y la construcción robusta aportan durabilidad y estilo en un calzado pensado para el invierno.

