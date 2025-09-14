Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zer metodo erabiltzen dituzte euskaldunek gehiago informatzeko?

Internetek gero eta irismen handiagoa du, eta Euskadin nahiz Espainian gehienerabiltzen den hedabidea da

Yasmina Hernández

Igandea, 14 iraila 2025, 12:40

Mediasalek 2025eko lehen seihilekoan hedabideen kontsumoari buruz Euskadin, egindako azterketaren arabera, Internet da hedabide erabiliena, % 88ko sartzearekin, Espainiako batez bestekotik oso gertu. Batez ere, 31 eta 55 urte bitarteko gazteek erabiltzen dute, eta, ondoren, 18 eta 30 urte bitarteko gazteek.

Bestalde, telebistak paper garrantzitsua du oraindik ere, % 80ko sarbidearekin, nahiz eta adinekoenen artean egiten duen jarraipenak beherakada txiki bat erakusten duen. Irratiak, ordea, sendo jarraitzen du: erabiltzaileen %64 ditu, eta bilakaera positiboa izan du adin-talde guztietan.

Azkenik, hedabide inprimatuei dagokienez, Euskadi nabarmen gailentzen da Estatu osokoaren aldean: aldizkariak %29 dira, egunkariak %24 eta igandeko gehigarriak %12.

