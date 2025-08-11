Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oiasso Museoa

Xantalen Eguna baliatuta, igandean ermita ezagutzeko jardunaldia Oiasson

Larunbatean 10:00etatik eguerdiko 14:00etara ere ikusgai izango da eta 11:00etan mez anatolatu da

I. M.

Astelehena, 11 abuztua 2025, 12:52

Xantalen Eguna dela eta Oiasso Museoak ate irekien Jardunaldia ospatuko du Xantalen ermitan, abuztuaren 17 igandean, nahi duen orok lehen eskutik eta bertatik bertara ezagutu ahal izan dezan. Emita 2.000 urteko historia daukan lekua da eta ate irekien jardunaldia goizeko 10:00etatik arratsaldeko 20:00etara izango da. Sarrera librea eta doan, nahiz eta edukiera mugatua denez aurreikuspenaz ibiltzea aholkatzen duen antolakuntzak.

Erdi Aroko Xantalen ermitaren barnean aurkitu zuten Oiassoko nekropolia edo hilerria. Zenbait ontzi aurkitu dira, barruan hautsekin, hileta ostilamenduekin batera, esate baterako, zeramikazko ontziak, acus crinalis edo ilerako hezurrezko orratzak, eta fibulak, aurkitutako piezetako batzuk aipatzearren.

Objektu guztiz bikainen bildumak ditu barnean, okupatzaileek zuten bizi mailaren erakusgarri, Atlantikoaren bazterreko erromatar hirietako hiri giroen oso parekoak.

Hilobiekin batera bi eraikinen zimenduak aurkitu ziren, mausoleotzat hartu zirenak. Haietako bat, neurri handiagokoa, Guillermo Sancho, Akitaniako Dukeak berrerabili zuen X. mendean tenplu kristau gisa, aldare bat jarrita. Gune horren erlijio erabilerari eutsi zaio gaur arte, egun ikus daitekeen ermitaren eraikuntzarekin.

Bezperan, meza

Aipatutako ate irekien jardunaldiaz gain, bezperan, abuztuaren 16 larunbata, Xantalen ermita irekita izango da goizeko 10:00etatik eguerdiko 14:00etara. Horren baitan, goizeko 11:00etan meza izango da Alde Zaharra-San Juan elkarteak antolatuta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  2. 2

    Una joven de 21 años muerta y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  3. 3 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  4. 4

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6

    La política se desnuda en verano
  7. 7 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»
  8. 8 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  9. 9 El pianista que sorprende tocando en la playa de Ondarreta en San Sebastián
  10. 10

    Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Xantalen Eguna baliatuta, igandean ermita ezagutzeko jardunaldia Oiasson

Xantalen Eguna baliatuta, igandean ermita ezagutzeko jardunaldia Oiasson