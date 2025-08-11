Xantalen Eguna baliatuta, igandean ermita ezagutzeko jardunaldia Oiasson
Larunbatean 10:00etatik eguerdiko 14:00etara ere ikusgai izango da eta 11:00etan mez anatolatu da
I. M.
Astelehena, 11 abuztua 2025, 12:52
Xantalen Eguna dela eta Oiasso Museoak ate irekien Jardunaldia ospatuko du Xantalen ermitan, abuztuaren 17 igandean, nahi duen orok lehen eskutik eta bertatik bertara ezagutu ahal izan dezan. Emita 2.000 urteko historia daukan lekua da eta ate irekien jardunaldia goizeko 10:00etatik arratsaldeko 20:00etara izango da. Sarrera librea eta doan, nahiz eta edukiera mugatua denez aurreikuspenaz ibiltzea aholkatzen duen antolakuntzak.
Erdi Aroko Xantalen ermitaren barnean aurkitu zuten Oiassoko nekropolia edo hilerria. Zenbait ontzi aurkitu dira, barruan hautsekin, hileta ostilamenduekin batera, esate baterako, zeramikazko ontziak, acus crinalis edo ilerako hezurrezko orratzak, eta fibulak, aurkitutako piezetako batzuk aipatzearren.
Objektu guztiz bikainen bildumak ditu barnean, okupatzaileek zuten bizi mailaren erakusgarri, Atlantikoaren bazterreko erromatar hirietako hiri giroen oso parekoak.
Hilobiekin batera bi eraikinen zimenduak aurkitu ziren, mausoleotzat hartu zirenak. Haietako bat, neurri handiagokoa, Guillermo Sancho, Akitaniako Dukeak berrerabili zuen X. mendean tenplu kristau gisa, aldare bat jarrita. Gune horren erlijio erabilerari eutsi zaio gaur arte, egun ikus daitekeen ermitaren eraikuntzarekin.
Bezperan, meza
Aipatutako ate irekien jardunaldiaz gain, bezperan, abuztuaren 16 larunbata, Xantalen ermita irekita izango da goizeko 10:00etatik eguerdiko 14:00etara. Horren baitan, goizeko 11:00etan meza izango da Alde Zaharra-San Juan elkarteak antolatuta.
