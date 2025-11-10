Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabat Galletebeitia, asteburu honetan Barakaldon jokaturiko saioan. B.E.
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa

Xabat Galletebeitia garaile finalaurrekoen lehenengo bueltako azken saioan

Finalaurrekoen bigarren bueltan arituko diren hamabi bertsolarien zerrenda osatua geratu da

I.A.

Donostia

Astelehena, 10 azaroa 2025, 13:20

Comenta

Barakaldoko Lasesarre kiroldegian jokatu da Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalaurrekoen lehehenengo bueltako hirugarren eta azken saioa asteburu honetan, eta honela osatua geratu da finalaurrekoen bigarren bueltan arituko diren hamabi bertsolarien zerrenda.

Xabat Galletebeitia Abaroa lekeitiarra garaile suertatu zen Barkaldoko saioan eta finalaurrekoen bigarren bueltara zuzenean sailkatu da. 653 puntu lortu zituen Galletebeitiak eta ondoren sailkatu ziren Onintza Enbeita Maguregi (626), Ibai Amillategi Omaetxebarria, (591.5), Lurdes Ondaro Mallea (586), Mikel Goiriena Larrazabal (569) eta Irune Basagoiti Agirre (515.5). Saioan gai-jartzaile beharretan Idoia Anzorandia Kareaga aritu zen.

Barakaldoko saioarekin erabakita geratu da zeintzuk kantatuko duten bigarren bueltako bi finalaurrekoetan. Bi saioak horrela geratu dira osatuta: larunbatean, azaroaren 15ean, Bermeoko Artza frontoian, 17:00etatik aurrera lehian arituko dira Aissa Intxausti Aburruza, Aitor Bizkarra Ruiz, Aitor Etxebarriazarraga Gabiola, Ibai Amillategi Omaetxebarria, Onintza Enbeita Maguregi eta Unai Mendiburu Valor.

Datorren asteburuan, azaroaren 22an, Markina-Xemeingo Uni frontoian, 17:00etan, jokatuko da bigarren bueltako bigarren saio eta bertan arituko dira Gorka Pagonabarraga Agorria, Imanol Uria Albizuri, Jone Uria Albizuri, Oihana Bartra Arenas, Txaber Altube Sarrionandia eta Xabat Galletebeitia Abaroa.

Bi bueltetako puntuazioak batuta erabakiko da zeintzuk izango diren abenduaren 20an Casillan jokatu den finalean kantatuko dutenak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  3. 3 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  5. 5 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  7. 7 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  8. 8 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Xabat Galletebeitia garaile finalaurrekoen lehenengo bueltako azken saioan

Xabat Galletebeitia garaile finalaurrekoen lehenengo bueltako azken saioan