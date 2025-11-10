Xabat Galletebeitia garaile finalaurrekoen lehenengo bueltako azken saioan
Finalaurrekoen bigarren bueltan arituko diren hamabi bertsolarien zerrenda osatua geratu da
I.A.
Donostia
Astelehena, 10 azaroa 2025, 13:20
Barakaldoko Lasesarre kiroldegian jokatu da Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalaurrekoen lehehenengo bueltako hirugarren eta azken saioa asteburu honetan, eta honela osatua geratu da finalaurrekoen bigarren bueltan arituko diren hamabi bertsolarien zerrenda.
Xabat Galletebeitia Abaroa lekeitiarra garaile suertatu zen Barkaldoko saioan eta finalaurrekoen bigarren bueltara zuzenean sailkatu da. 653 puntu lortu zituen Galletebeitiak eta ondoren sailkatu ziren Onintza Enbeita Maguregi (626), Ibai Amillategi Omaetxebarria, (591.5), Lurdes Ondaro Mallea (586), Mikel Goiriena Larrazabal (569) eta Irune Basagoiti Agirre (515.5). Saioan gai-jartzaile beharretan Idoia Anzorandia Kareaga aritu zen.
Barakaldoko saioarekin erabakita geratu da zeintzuk kantatuko duten bigarren bueltako bi finalaurrekoetan. Bi saioak horrela geratu dira osatuta: larunbatean, azaroaren 15ean, Bermeoko Artza frontoian, 17:00etatik aurrera lehian arituko dira Aissa Intxausti Aburruza, Aitor Bizkarra Ruiz, Aitor Etxebarriazarraga Gabiola, Ibai Amillategi Omaetxebarria, Onintza Enbeita Maguregi eta Unai Mendiburu Valor.
Datorren asteburuan, azaroaren 22an, Markina-Xemeingo Uni frontoian, 17:00etan, jokatuko da bigarren bueltako bigarren saio eta bertan arituko dira Gorka Pagonabarraga Agorria, Imanol Uria Albizuri, Jone Uria Albizuri, Oihana Bartra Arenas, Txaber Altube Sarrionandia eta Xabat Galletebeitia Abaroa.
Bi bueltetako puntuazioak batuta erabakiko da zeintzuk izango diren abenduaren 20an Casillan jokatu den finalean kantatuko dutenak.