Aurreko edizio bateko ikuskizun baten irudi bat.

Umore Azokaren kartela aurkeztu, azaroaren 10era arte

Leioako jaialdia 2026ko maiatzaren 14tik 17ra bitarte ospatuko da

Jan Echevarría

Larunbata, 8 azaroa 2025, 12:36

Comenta

Umore Azokaren 26. edizioa datorren urteko maiatzaren 14tik 17ra bitarte ospatuko da eta, aurrekoetan bezala, Leioako Udalak kartel ofiziala aukeratzeko lehiaketa antolatu du. Interesa dutenek lanak aurkeztu ahalko dituzte azaroaren 10era arte.

Baldintzei dagokienez, gehienez bi proposamen aurkeztu ahal izango dituzte, originalak eta argitaragabeak, eta ez dira onartuko adimen artifizialaren bidez sortutakoak. Teknika librea izango da, eta edozein diziplina artistiko onartuko da, hala nola argazkigintza, ilustrazioa eta marrazkia.

Lanek euskarri digitalean aurkeztu beharko dira (JPG formatua, 300 ppp, 30x50 cm-ko neurriak, bertikalean) eta gutunazal itxian bidali 'Kultur Leioa, Jose Ramon Aketxe plaza 11, 4. solairua, 48940 Leioa (Bizkaia)' helbidera. Kartelak, gainera, honako erakunde hauen irudiak jaso beharko ditu: Umore Azoka-Leioako Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta INAEM (Arte Eszenikoen eta Musikaren Institutu Nazionala).

Leloa eta sariak

Proposamen bakoitzak lelo bat eraman beharko du, egilearen sinadurarik gabe, eta gutunazal itxi batean, lelo bera erabiliz, egilearen datuak, curriculum laburra, harremanetarako telefonoa eta NANa jasoko dira.

Azaroan bertan jakinaraziko da kartel irabazlea, eta 1.400 euroko saria jasoko du. Horrez gain, 2026ko Umore Azokaren irudi ofiziala izango da, eta komunikazio eta zabalkunde euskarri guztietan erabiliko da. Antolakuntzak bereziki baloratuko ditu azokaren filosofia islatzen duten eta kale arteen nazioarteko topagune erreferentzial gisa duen nortasuna transmititzen duten proposamenak.

