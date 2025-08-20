Tokiko konexioa, natura eta kultura proposatzen ditu Nafarroako Mendialdean
Abuztuaren 30ean publiko guztientzat egokia den ibilbidea egingo da
Asteazkena, 20 abuztua 2025, 15:42
Nafarroako Mendialdean tokiko konexioa, natura eta kultura uztartzen dituen 'Plazaola ezagutu' udako programa dakar datorren iganderako, abuztuak 30, Plazaola Partzuergo Turistikoak. Urumeatik Mendukilora, bide berdetik Larraunera landa-bihotza zeharkatzen duen proposamen parte-hartzailea doako jarduera inklusiboa da. Hainbat jarduera izango dira Iberon (Goizueta), Gaintzan (Araitz), Plazaolan (Lekunberri) eta Mendukilon (Larraun), lurraldearen eta herritarren arteko lotura suspertzeko eta turismo begirunetsuagoa, irisgarriagoa eta bizitza errealera konektatuagoa sustatzeko.
'Lekunberri-Larraun' ibilbide interpretatiboa Lekunberri eta Mugiro arteko bide berdetik AIZTIrekin. Trenbidearen historia, paisaia irisgarria eta natura bizia, publiko guztientzat egokia den ibilbide batean. Bide berdearen lotura historikoa eta egungo erabilera komunitarioa azpimarratuko dira. Irisgarritasuna bermatzeko, baliabide teknikoak eta giza baliabideak erabiliko dira (zeinu-hizkuntzaren interpreteak, ASORNAren laguntzarekin).
Horretaz gain, irailaren 6ra arte argazki-lehiaketa komunitarioa antolatu da. Azken egunean proiektatuko dira jasoko guztiak Lekunberriko Plazaola Geltokian. Jendeak gehien bozkatzen duenak tokiko produktuen saski bat irabaziko du.
Programa Plazaola Partzuergo Turistikoak garatzen du, Goizueta, Araitz, Lekunberri eta Larraungo udalekin lankidetzan, horiek guztiak Nafarroako Sare Esploratzaileko kideak eta inguruko profesionalak (AIZTI, Mendukilo, ED+, ASORNA, besteak beste), Nafarroako Ezagutu Sareko laguntzak ditu, NASUVINSA-LURSAREA laguntza eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren despopulazioaren aurkako estrategian eta borrokan kokatzen da.
