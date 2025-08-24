Poeta oker da, idiak ez dira geldoak; euren erritmoa dute, erritmo polita
Donostia
Igandea, 24 abuztua 2025, 16:59
Egunotan suak hartua, suak zauritua den Leon lur braboan, erreinua izan zen horretan jaioa da Julio Llamazares idazle eta poeta. Ederrak ditu izkribuak, esaterako 'La memoria de la nieve', 'La lluvia amarilla', 'Vagalume'.
Aspaldiko poesia liburuxka berea (1978koa, izan ere) berreskuratu du aurten pareko gutxi duen Nordica Libros argitaletxeak. Poemak 'La lentitud de los bueyes' (Idien geldotasuna) du izena, oroipenez, sentsazioz, kadentziaz, segidaz gainezka egiten duen izenburua. Edizio ezin ederrago batean izan da kaleratua, Leticia Ruifernandez ilustratzaile markaz kanpokoak sorturiko ametsezko irudiz aberastua. Azalean, idi bat ikusten dugu, hankak elurrean sartuak dituena. Existitzen ez den, desagertzear den elurra dirudi Leticiak pintatutakoa baina hor dago bera, animalia mitikoa, sendoa, pintzelaren trazu askez sortua, fantasmagorikoa kasik…
Altamirako eta Estatu Batuetako lautadetan izan ziren bisonteak ekartzen dizkizute burura Julioren hitzek eta Ruifernandezen marrazki urdunek.
Llamazaresek liburuaren atarikoan dio Asturiasen ikusi zituela idiak elurrean barna. Akordatu zen poeta Biblian Agertzen diren idiez. Akordatu zen hekatonbe hitzak jainkoen ohorez egindako idien sakrifizio errituala esan nahi duela etimologikoki. Eta idatzi zuen, aspaldian idatzi ere, Idiek mantso mantso bultzaturiko gurdietan eramaten, garraiatzen dugula gizakiok geure bakardadea.
Julioren, Leticiaren, Nordicaren liburua eskuan, jo genuen Oiartzun aldera ostegunean. Idiyazaleak izenaz sorturiko elkartearen hainbat kiderekin genuen hitzordua hartua. Nahi genuen bihar astelehenean herrian izango diren Kintopeko probaz hitz egin, idi proben inguruan nahi genuen mintzatu. Jakin nahi genuen ea poeta zuzen zegoen. Edo erraturik. Mantsoak eta geldoak ote dira plazetan proban diharduten idiak?
Poetak egia zioen. Egia poetikoa. Alta, egia guztiak bezala, ñabartu beharrekoa zen liburukoa. Abuztuaren 25 honetan, Oiartzun aldera, gaueko zortzietan arrimatuz gero, ederki asko konturatuko zarete. Idiek ez dute ez belozidadea bai ordea erritmo polita, sostengatua, idi bietako batak markatzen duena eta besteak heltzen diona, aurrean den gizakiak ondo neurtua eta eramandako abiadura.
Ez, ez dira geldoak idiak. Badute bai milurtekotan zehar jasotako moteltasun jainkotarra, harria zapaltzerakoan kondairek kontatzen dutenarekin bat egiten duen abiadura besterenezina.
Ederra da poema Juliorena. Ederrak dira idiak. Ederra da bihar kanposantu ondoan izango den proba, Kintopekoa. Hortxe lehian idi parejarik hobeak, Arruako Etxetxokoak, Aiako Arzadunak, Urretxuko Ipiñarrieta, Azkoitiko Isidro Erretegikoak.
Kanposantu ondoan. Idiak. Arraza onekoak, Alistana- sanabresa. Onak ere giza-pilotuak. Zorrotzak arauak, Herri kirol Federazioak ezarritak. Juezak daude, animalien ongizateaz ardura ere dutenak.
Geldoak dira idiak elurretan, poetak eta marrazkilariak erakutsia. Oiartzungo probak eskatzen duen erritmo jarraituko eta politari helduko diote ordea kanposantu ondoan. Abuztuak 25 egun dituela. Oiartzunen.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.