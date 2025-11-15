Nazioarteko epaimahia izango du Zinebiko Film Laburren Sail Ofizialak
Guztira 33 herrialdetako 58 film laburrek hartuko dute parte azaroaren 21ean hasiko den jaialdian
I. A.
Donostia
Larunbata, 15 azaroa 2025, 12:11
ZINEBI Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiko Sail Ofiziala-Film Laburren Nazioarteko Lehiaketak nazioarteko ikus-entzunezkoen arloko bost pertsona ezagun izango ditu epaimahai. Ramia Beladel, Callisto McNulty , Norika Sefa, Daniel Šuljić eta Santiago Tabernero.
Jaiadiko iturriak adierazi dutene, «epaimahaiaren osaerak ZINEBIren nazioarteko bokazio plurala islatzen du, baita film laburren formei (fikzioa, dokumentala eta animazioa) eta zinemaren korronte berriei ematen dien arreta ere». Jaialdia azaroaren 21etik 28ra ospatuko da
Film Laburren 67. edizioko Sail Ofiziala – Nazioarteko Lehiaketa 33 herrialdetako 58 film laburrek osatuko dute. Horiek guztiak bederatzi saiotan proiektatuko dira Azkuna Zentroa-Alhondiga Bilbaoko Auditorioan, hilaren 22tik (larunbata) 27ra (osteguna). Zinemaldiaren araudian ezarritako hiru kategorien arabera 19 film fikzioak dira, 19 dokumentalak eta 20 animazioak.
Hautatutako filmen artean, euskal bost ekoizpen (edo koprodukzio) Estatuan estreinatuko dira hilaren 22an eta 23an, Nazioarteko Lehiaketaren lehenengo lau saioetan. Hain zuzen 'El cuerpo de Cristo' (Bea Lema, 2025), 'Geratzen den hori' (Aitor Gametxo, 2025), 'Habana industrial' (Ainhoa Ordoñez Yralagoitia, 2025), 'Le prime volte' (Giulia Cosentino & Perla Sardella, 2025) eta 'Ultramarino' (Maren Zubeldia & Silvina Guglielmotti, 2025).
Zinemaldiko programazio taldeak 58 film aukeratu ditu martxotik hona jasotako 9.000 filmen artean. Banaketa geografikoari dagokionez, Euskal Herriko eta Estatuko filmez gain, aurten ere Alemaniako (9) eta Frantziako (7) konpainiek ekoitzitako edo koproduzitutako film laburrak nabarmentzen dira Nazioarteko Lehiaketan parte hartzeagatik.