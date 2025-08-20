Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Esnearen zikloa' | Iztueta baserria

Naturarekin orekan egindako lana, bisitagai larunbatean

Bi orduko iraupena izango du bisitak, helduek 12€ ordaindu beharko dituzte eta 6€ haurrek

DV

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:56

Gizarte azkar eta ero honetan oreka maiz aipatzen da funtsezko kontu bezala, norberarekin zein inguruarekin, eta filosoafia hori aspalditik du bere Iztueta Baserriak. Esne behiekin lan egitean duten prozedura da erakusgarri argienetakoa eta aste-bukaera honetan ateak irekiko dituzte nahi duen orok lehen eskutik bizi ahal izateko. Larunbatean izango da, abuztuak 23, 11:00etan hasita. Bi orduko iraupena izango duen bisita egingo da. Helduek 12€ ordaindu beharko dituzte eta 6€ haurrek.

Iztueta Baserrian animalien ongizatea eta elikadura zaintzen dituzte, ingurugiroa eta iraunkortasuna oinarri hartuta. Gainera, ziklo guztiaz arduratzen dira, beren produktuetan kalitate gorena bermatzeko. Iztuetan oso barneratuta dute behiak direla proiektu honen ardatz nagusia; behiek eskaintzen dieten esnea da euren sorkuntza guztien oinarria eta, esnea goi mailakoa izateko, behiak ere halakoak izan behar dute, beraz, euren zaintza egokian oinarritzen da lanaren parte handi bat.

Abereak, ukuilua, zelaiak, esnetegia eta baserria erakutsiko dira, baserriko bizimodua ezagutzeaz gain ekoizten dituzten kalitate handiko produktuak dastatzeko aukera izango dute bisitariek, eta, bide batez, inguruko paisaia paregabeaz gozatzekoa.

Parketxeak antolatu ohi dituen ekimenetan izan ohi den bezala, Iztueta Baserrira bisitan parte hartu nahi duen orok aurrez eman beharko du izena. Hartarako, mezu elektronikoa bidal dezake barandiaran@gipuzkoanatura.eus helbidera edo ondorengo telefono zenbakietara deitu: 943 18 03 35 / 688 895 069. Informazio gehigarria aipatutako bideetan zein www.gipuzkoanatura.eus webgunean topa daiteke.

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  4. 4 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  7. 7 Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca»
  8. 8 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  9. 9 La maniobra de un camión de bomberos en una de las calles más estrechas de San Sebastián
  10. 10 Piden ayuda para localizar a un hombre desaparecido en Irun: «Llevamos desde el 7 de agosto sin saber nada de él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Naturarekin orekan egindako lana, bisitagai larunbatean

Naturarekin orekan egindako lana, bisitagai larunbatean