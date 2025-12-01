Musikaren eta hitzaren bidez iraganera bidaia
Andoni Salamero eta Aitor Furundarenak 'Kantuez, kontuez urtea bota!' errezitala eskainiko dute asteazkenean, baserritarrek Gipuzkoan utzi duten arrasto sakona aitortuko duen ekitaldia
DV
Donostia
Astelehena, 1 abendua 2025, 18:47
Musikaren eta hitzaren bidez ibilbide emozional eta etnografikoa proposatzen duen topaketa artistikoa da 'Kantuez, kontuez urtea bota!' ekitaldia. Andoni Salamero poeta eta Aitor Furundarena soinujolea izango ditu protagonista asteazken honentan, abenduak 3, Donostiako Alde Zaharreko Santa Teresa Komentuko Areto Nagusian egingo den topaketa artistikoak. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak antolatuta, euskaraz izango da ahotsa eta doinua uztartuko dituen ekitaldia.
Protagonistek azaldu dutenez, errezitaldia «izan ginelako gara» premisatik abiatuko da. «Bistan da gure arbasoek egin zutenaren lotura zuzena garela gu, haiek erakutsitako ezagutza sakonaren emaitza zuzen eta zintzoa», adierazi dute. Ideia hori ardatz hartuta, Salamerok eta Furundarenak publikoa gonbidatu nahi dute iragana begiratzera eta baserritarren legatua, izaera langile eta apala, eta Gipuzkoako kulturan eta eguneroko bizitzan utzi duten arrasto sakona aitortzera.
Emanaldiak 12 hilabetetan zehar bidaia egingo du etnografía bera aintzat hartuz, hala nola baserritarren ohiturak, tradizioak, euskara, ingurugiroa, natura, etabar, ibilaldi musikal zein
erakargarrian murgiltzeko, baserritarrek aintzat hartzen zutena eta egun hartuko luketena ezagutuz. Eskusoinuaren hauspoa puztuz eta hustuz, «bihotzaren beraren taupak irudikatuz, hitzarekin elkar hartuz, pasarte ezti eta samurrak irakurriz», bi artistek «ikuslegoa bidaia batean murgildu» eta kantu ugari gogoratuko dituzte, batzuk tradizionalak, kopla eta bertsoak, adibidez, eta beste batzuk biziagoak eta berriagoak.
Goizane Alvarez Kultura diputatuak azpimarratu duenez, errezitaldi hau «gure bizitzeko eta mundua ulertzeko modua eraiki dutenei omenaldi sakon bat da. Baserritarren memoria berreskuratzea gure sustrai kulturalak indartzea ere bada».