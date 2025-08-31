Maite Maiora, 13. Mont Blancen
Mendaroko lasterkeriak 170 kilometroko proba egin du elurra, kazkabarra eta euripean
Donostia
Domingo, 31 de agosto 2025, 18:37
Maite Maiorak 13. postuan amaitu ostean kirolari handia dela erakutsi du. 27:17:41 denbora behar izan du mendaroarrak Ultra-Trail du Mont-Blanc lasterketa amaitzeko. Hotza, elurra, kazkabarra, euria eta haizea izan ditu lagun, edo etsai, Maiorak 170 kilometroko eta 10.000 metroko desnibela duen probaren helmugara iristeko. Maiorak badaki zer den Mont Blanceko podiora igotzea, 2019an 3. postua lortu baitzuen eta 2023an berriz, 5.a izan zen.
Emakumezkoetan, Ruth Croft (NZE, UTMB Index 796) gailendu da nagusitasunez 22:56:23 kronoarekin. Gainera, bere arrastoa utzi du HOKA UTMB Mont-Blanc-en historian, UTMB World Series-eko hiru finaletan gailentzen den lehen emakumea baita, CCCn 2015ean eta OCCn 2018an eta 2019an lortutako garaipenen ondoren. Orain arte, Xavier Thévenardek bakarrik lortu zuen horrelako balentria. Camille Bruyas (UTMB Index 755) frantziarrak ere sekulako emanaldia sinatu du, bigarren postua eskuratu baitu 23h28 «48» saioan, Chamonixen emandako publikoaren txalo zaparradek lagunduta. Katharina Hartmuth alemaniarrak (UTMB Index 762) osatu du podiuma 24h16 «39» «ko denborarekin.
Aipatzekoa da Ultra-Trail du Mont-Blanc-ek berriro utzi zituen irudi epikoak klimaren gogortasunak markatutako edizio batean. Antolatzaileek ibilbidea laburtu behar izan zuten Pyramides Calcaires inguruan, korrikalariak zuzenean Lac Combalera desbideratuz euria, txingorra eta goizaldean eroritako elurraren ondorioz. Bestalde, naturak beti agintzen duela gogorarazten diguten baldintzak.
Edizio honetan, gizonezkoetan Tom Evans bretañarra izan da azkarrena 19:18:56 denborarekin. Atzetik, Ben Dhiman estatu batuarra (19:51:37) eta Josh Wade bretañarra (20:05:06) sailkatu dira.
