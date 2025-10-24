Lurraldeko parte diren komunitateei ahotsa emango dien proiektua
Hiru saio izango ditu ekimenak, Kuba, Senegal eta Kolonbiako sustraiak dituzten taldeen eskutik
I. A.
Donostia
Ostirala, 24 urria 2025, 19:31
Gipuzkoan bizi diren eta bertako parte aktibo diren pertsona eta komunitateen ahotsak entzun, ikustarazi eta horiei espazioa emateko helburuarekin jarri da abian 'Sustraiak eta ahotsak. Raíces conectadas'. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatzen duen egitasmo honek momentuz hiru saio antolatuko ditu, kultur adierazpen, identitate eta bizi-esperientzia ezberdinen arteko topaketa sustatzea helburu dutenak
Saio guztiek bi zati izango dituzte. Lehena, identitateari eta bizi-esperientziei buruz eztabaidatzeko eta hausnartzeko; bigarrena, berriz, kultura-adierazpenei buruzkoa.
'Sustraiak eta ahotsak. Raíces conectadas' egitasmoak hiru saio izango ditu oraingoz. Lehena urriaren 28an izango da, Ester Castiñeira eta Maikel Rodriguezen arteko elkarrizketa batekin. Amaieran, Son talde kubatarraren kontzertu labur bat izango da, Rodriguezek berak (perkusioa), Alejandro Martinez Chavezek (tronpeta), Susana Alonso Martinezek (ahotsa) eta Yamel Romero Sotok (pianoa) osatua.
Bigarren saioa azaroaren 12an izango da, eta Booloo Senegal ('Taldea egin' senegaldarrez) erakundearen eskutik, eta hirugarrena, berriz, abenduaren 9an izango da, Ecocrea kolonbiarren eskutik.
Saio guztiak gazteleraz izango dira eta arratsaldeko 19.00etan hasiko dira Donostiako Santa Teresa Komentuko Areto Nagusian, Koldo Mitxelena Kulturunearen egungo egoitzan.
Goizane Álvarez Kulturako foru-diputatuak adierazi duen bezala, 'Sustraiak eta ahotsak. Raíces conectadas' ekimenak ez du iragankorra izan nahi, bere helburua baita parte hartzen duten pertsona eta kolektiboek beren esperientzia saio jakin batean partekatzeaz gain, Gipuzkoako kulturaren panoraman parte hartzea, haren sare sortzaile eta sozialean integratuz.