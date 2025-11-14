Lurdes Iriondoren lana erakusten duen dokumentala ostiral honetan estreinatuko da
Egun hauetan Donostian. Iruñean, Bilbon eta Madrilen izango da ikusgai eta ondoren, herriz herriko zirkuituari ekingo dio
I. A.
Donostia
Ostirala, 14 azaroa 2025
'Euskal Herriaren nobia', 'Joan Baez euskalduna' eta 'Ez Dok Amairuren musa' deitu izan zaio Lurdes Iriondori. Berari buruz hitz egiten ala idazten denean, oraindik ere aipatzen dira termino hauek. Garai baten oihartzun direnak, kalterik egiten ez duten klitxe vintage batzuk balira bezala. Baina, askori galdetuta, Ez Dok Amairuko abeslaria izateaz gain, ez dute gehiagorik ezagutuko. Sei urteko lana bizitza oso bat laburbiltzeko, aurreko lana eta gerora egindakoa desagertuz.
'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' dokumentalak Lurdes ezagutu eta bere lana erakustea du xede, eta hainbat gai lantzeko bidea ere eman dio Inge Mendioroz Ibañez egileari: emakumearen papera gure historian, erreferenteen beharra norberaren identitatea sortzeko… Izan ere, zein arrazoi egon liteke Lurdes bezalako emakume batek egindako lan handia ez ezagutzeko? Nahita ala nahi gabe ezabatu, ezkutatu eta isildu al da? Egilearen ustez, nekez uler daiteke eta halako hutsik.
Dokumentalean, hori bai, egileek lehen unetik oso argi izan zuten euren ahotan ez zutela ezer jarri nahi. Hein batean erronka izan da, materiala eskasa delako. «Ez daukagu Lurdes Iriondo elkarrizketa batean eta hori desabantaila bat izan da», adierazi zuten DV-n egindako elkarrizketa batetan. Txanponaren beste aldean, ordea, Lurdesen hitzak izan dituzte, letrak, kantuak edo idatzitakoak. «Lurdesek berea botatzen du eta elkarrizketatuek bere printza ematen dute. Hausnarketa ikusleak egin dezala».
Bada, filma 73. Donostia Zinemaldiaren Zinemira saileko eskaintzaren parte izan zen, atalari hasiera eman ziona, eta baita Irizar Saria eskuratzeko hautagai ere. Urriaren 23an, Gasteizko Euskal Dokumentalen XI. Astearen programazioaren baitan eman zuten; eta, hilabeteren bueltan, azaroaren 23an, Hazparneko Zinegin jaialdian izango da ikusgai.
Ibilbide komertzialari dagokionez, azaroaren 14tik aurrera izango da ikusgai Hego Euskal Herriko zinema-aretoetan. Ipar Euskal Herrira, aldiz, 2026ko urtarrilean iritsiko da.