Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ostegun honetan Kursaalean egin den jardunaldian parte hartu duten ordezkariak. Gertu Kultura

Kultura, denon eskubidea

Kultura programatzaileak eta gizarte erakundeak biltzen dituen Gertu Kultura sareak aniztasuna aldarrikatu du Donostian ospatu duen jardunaldian

I. Altuna

Donostia

Osteguna, 13 azaroa 2025, 16:53

Comenta

Gertu Kultura Gipuzkoako kultura sektorea eta sektore soziala modu egonkorrean lotzen dituen sareak bigarren urteurrena ospatu du eta urteko jardunaldien hirugarren edizioa egin du ostegun honetan, Donostian. Irabazi asmorik gabeko proiektu honek etengabeko bitartekaritza, prestakuntza eta sentsibilizazio lana egiten du, pertsona guztiek, batez ere pertsona zaurgarrienek, kulturara iristeko eta kulturan parte hartzeko duten eskubidea bermatzen laguntzeko.

Marko horretan egin da ostegun honetako jardunaldia, 'Gorputzak eszenara. Sormen prozesuak eskubide kulturaletatik abiatuta' izenburuarekin, non sorkuntza eskubide kulturalen zati gisa aztertu eta aldarrikatu den, eta hainbat programa inklusibo ezagutzeko aukera egon den. Gainera, kultura eta gizarte alorreko hainbat agenteren testigantzaren bidez, irisgarritasun eta bitartekaritza kulturalak bazterketa sozialari aurre egiteko tresna gisa duen garrantzia azpimarratu da. «Begirada aldaketa» baterako deia ere egin da, eta, aldi berean, kulturak gizarte eraldaketa inklusibo baterako eskaintzen dituen aukeren aniztasuna aldarrikatu da.

Gertu Kulturak kulturaren eta pertsonen arteko zubi lanean duen garrantzia handitzen joan da azken hilabeteetan. Honela, 2025ean, 5.900 pertsona baino gehiagok parte hartu du sareak bultzatutako 514 kultura esperientziatan, iazko datuak ia bikoiztuz. Aurrerapen hori 36 kultura programatzaieleren konpromisoari eta 197 gizarte erakunderen lankidetzari esker eman ahal izan da.

Gertu Kultura Gipuzkoa Apropa Cultura sarearen parte da, kulturak pertsonak duintzen dituela eta denen eskura egon behar dela, inolako bazterketarik gabe aldarrikatzen duen sarea. Bartzelonako Auditorioan hasi zen gizarte erantzukizuneko programa hau, eta azken 19 urtetan Katalunian egin duen ibilbidearen ondoren, erreferentziazko sare inklusiboa da gaur egun. 270 kultura programatzaile baino gehiago, 1.800 gizarte erakunde baino gehiago eta 95 udalerri baino gehiagok osatzen dutelarik Apropa Cultura.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura departamentuaren eta Zainketa eta Gizarte Politiketako departamentuaren zein La Caixa Fundazioaren babesa du Gertu Kultura sareak, eta Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoa sailaren laguntza. Baita hainbat kolaboratzaile ere: Orona, Irizar eta Danobat, hala nola.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  7. 7

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  8. 8 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  9. 9 La historia que siempre recuerdan en un restaurante junto al mar de «la familia que nos pidió platos para los macarrones que traían de casa»
  10. 10 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kultura, denon eskubidea

Kultura, denon eskubidea