Katapulta Tour Gipuzkoa programara proposamenak aurkezteko epea ireki dute
Musika eta arte eszenikoetan hasi berri diren artistei luzatzen da deialdia eta hilaren 30era arte onartuko dira proposamenak
I. A.
Donostia
Ostirala, 7 azaroa 2025, 16:40
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak eta Kutxa Fundazioak Katapulta Tour Gipuzkoa programaren hamaikagarren edizioa antolatu dute, musikaren eta arte eszenikoen artista profesional sortu berriei edo erdi profesionalei zuzenduta. Proposamenak aurkezteko epea ostiral honetan ireki da, azaroaren 7an, eta hilaren 30era arte egongo da zabalik.
Deialdiaren arduradunek adierazi dutenez, Katapulta Tour Gipuzkoa «erreferentea» da jada talentu sortu berriaren sustapenean eta lurraldeko kultur eszenaren dinamizazioan.
Programak bere hiru helburu nagusiak mantentzen ditu: Gipuzkoako talentua musikan eta arte eszenikoetan nabarmentzea eta bultzatzea, bereziki, gazteen artean; tokiko eszena dinamizatzen laguntzea, klubei eta antolatzaileei lagunduz; prestakuntzaren alde egitea, profesionalizazio handiagoa lortzeko bide gisa.
Deialdia artista profesional berriei edo erdi profesionalei zuzenduta dago, beren karrera musikan eta arte eszenikoetan profesionalki garatzeko interesa dutenei, hain zuzen. Estilo ezberdinetako musika proposamenak, hala nola pop, rock, folk edo hip-hopa, eta formatu txikiko arte eszenikoen proposamenak onartuko dira; artisten jatorrizko lanak edo deialdiarentzat sortuak izan behar dira.
Arlo desberdinetako teknikari eta profesionalek osatutako epaimahai batek hamar proiektu hautatuko ditu. Kalitate, ibilbide eta proiekzio irizpideak hartuko dira kontuan, eta lehentasuna izango dute Gipuzkoan erroldatutako eta 30 urtetik beherako artistek.
Hautatutako proiektuei lau emanaldi eskainiko zaizkie Gipuzkoako hainbat gune edo jaialditan; Gainera, 500 euro konpentsazio ekonomikoa jasoko dute emanaldi bakoitzagatik. Era berean, artista edo proiektua sustatzeko bideo baten grabaketa eskainiko zaie, bai eta Musika Bulegoarekin lankidetzan egingo den komunikazio eta sustapen, eszenografia, produkzio, ekonomia, fiskalitate eta jabetza intelektualean trebatzeko programan doan parte hartzeko aukera ere.