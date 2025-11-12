Joxe Azurmendi idazle eta filosofoaren liburutegiaren funtsa jasoko du EHU-k
40 liburuk eta 600 artikuluk osatzen dute, gehienak euskaraz idatziak
I. Altuna
Donostia
Asteazkena, 12 azaroa 2025, 17:19
Euskal Herriko Unibertsitateak Joxe Azurmendi Otaegi (Zegama, 941 - Donostia, 2025) idazle eta filosofoaren liburutegiaren legatua jasoko du. Utziko zaion ondare bibliografikoa oso zabala da, 40 liburuk eta 600 artikuluk osatzen dutena (gehienak euskaraz). Funtsa EHU-ri atxikitako 'Joxe Azurmendi' katedrari eman zaio, unibertsitateko iturriek azaldu dutenez.
Saiakera-egilea euskarazko idazle, teologoa eta filosofoa izan zen Joxe Azurmendi, bai eta poeta hispano-alemana ere. Bere ibilbide profesional luzean, etikari, politikari, hizkuntzaren filosofiari, teknikari, euskal literaturari eta, oro har, filosofiari buruzko artikulu eta liburu ugari argitaratu zituen. Era berean, Jakin Irakurgaiak euskal argitaletxeko zuzendaria izan zen. 56. belaunaldiko historikoek osatzen zuten, diktadura frankistan. Haren zuzendaritzapean, 40 liburu baino gehiago argitaratu zituen.
Azurmendiren ibilbide profesionala aberatsa bezain askotarikoa izan zen, betiere pentsamendu kritikoarekin, euskararekin eta gizarte-eraldaketarekin konpromiso sakona hartuta. Esperientzia Kooperatiboaren ikastun handia ere izan zen, bere doktore-tesia (1984) eta entsegu enblematikoena José María Arizmendiarrietaren azterketa filosofikoa izan baitzen. Era berean, 2010az geroztik, Azurmedi Euskaltzaindiaren aldeko ohorezko akademikoa zen, euskararekiko konpromisoa zuelako. Izan ere, haren ekoizpen filosofikoak nagusiki euskaraz egiten dut.
EHUrekin izan zuen harremana ere oso estua izan zen; Udako Euskal Unibertsitatearen sortzaileetako bat izateaz gain, 1981etik eskolak eman zituen EHUn bertan, eta 1993tik 2014ra arte Filosofia Modernoko katedraduna izan zen. 2019an EHUk 'Joxe Azurmendi' katedra sortu zuen, EHUren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Jakin fundazioaren baterako ekimena. filosofo euskaldun honen pentsamendua ikertu, aprobetxatu eta transmititzeko helburuarekin.