Itoiz taldearen ibilbidea ardatz duten dokumentalak, Primeran plataforman
Asteazkenean 'Itoiz. Udako sesioak' filma izango da ikusgai eta hilaren 8an 'Itoiz Fenomenoa', hiru kapituluko dokumental sorta estreinatuko da
I. A.
Donostia
Astelehena, 1 abendua 2025, 18:40
'Itoiz. Udako sesioak' dokumentala 13.000 ikusle baino gehiagok ikusi dute zinema-aretoetan eta 2025eko Estatuko hirugarren dokumentalik ikusiena bihurtu da. Orain, Primeran streaming plataforman ikusgai izango da asteazkenetik aurrera.
Larraitz Zuazok, Zuri Goikoetxeak eta Ainhoa Andrakak zuzendu eta Doxa Produccionesek ekoitzitako filma, Film Dokumental Onenaren Goya Sarirako hautagaia da. Zinebi, FICX, Zinemaldi eta In Edit Film Festival jaialdietan parte hartu eta aretoetan estreinatu zen – bost aste eman zituen zinema-aretoetan,
Dokumentalak Itoiz rock talde mitikoaren jatorrira bidaia proposatzen du. Taldea desagertu eta 30 urte pasa direnean, Juan Carlos Perez taldeko liderrak cassette zinta batzuk ditu eskuartean eta horietako bat 14 urte besterik ez zituenean grabatu zuen. Bertan, zenbait abesti argitaragabe eta geroago taldearen arrakasta handi bihurtu ziren konposiziok biltzen dira. Aurkikuntza honek, hasierako urteetako argazki-artxibo mugatuarekin batera, garai hartako oroimena berreskuratzeko gogoa pizten dio musikariari.
'Itoiz Fenomenoa'
Hilaren 8an berriz, 'Itoiz Fenomenoa' estreinatuko da primizian EITBren plataforman. Hiru kapituluko dokumental sorta, musika taldearen ibilbide eta diskografia oroituko dituena, eta Larraitz Zuazok, Zuri Goikoetxeak eta Ainhoa Andrakak zuzendu dutena ere.
Taldea 1978an sortu zenetik eta hamarkada bat geroago desegin zen arte, Juan Carlos Perezen eta bandaren inguruko fenomenoan sakonduko da 30' inguru iraungo duen atal bakoitzean. Itoizen diskografia osoa aletuko da, taldearen ibilbidea ezagutuko da, bandaren garapena, musikarien joan-etorria, artxibo material desberdina erabiliz: argazkiak, garaiko bideoak, taldearen bideoklipak, prentsa errekorteak… taldearen sorkuntza lana garaiko kontestuan azalduko da.
Horretarako Itoizen garaikide izan ziren agenteei eta gaur egungo bestelako pertsonalitateei egingo zaizkie elkarrizketak, taldearen erradiografia ahalik eta zabalena eskaintzeko.