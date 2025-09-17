Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ipuin kontaketak Anduetza Parketxean eta Barandiaran Museoan

Jentilbaratza Kultur Elkarteko Maitane Aizpurua 'Marimunduko'-ren eskutik Euskal Herriko mito eta ipuin zaharrak entzun ahalko dira

DV

Asteazkena, 17 iraila 2025, 08:14

Mitologia, ipuin edo kontu fantastiko sorta ez ezik, errealitatea esplikatzen duten argibideen multzoa da. Bizimodua arautzeko balio ez duenean baizik ez da bilakatzen mitologia kontu edo ipuin fantastiko bilduma, baina, orduan ere, ematen duen informazioa aintzat hartzeko modukoa da. Izan ere, beste azalpenik ezean, gertakari naturalei aurre egiteko nahiz euren buruak lasaitzeko, mitoak herritarrei ingurunea ulertzen lagundu dien lanabesa izan dira mendeetan zehar.

Ataunen Jose Migel Barandiaranek lan handia egin zuen mitologiaren transmisio soka eten ez zedin. Zehazkiro, ahozko tradizioa paperean bilduz altxorra utzi zion herriari eta horri esker, hainbat txoko eta istorio mitologiko ezagutarazten dira urtero Jentilbaratza Kultur Elkartearen eskutik.

Aurten bi ipuin kontaketa egongo dira. Lehenengo eguna irailaren 20a izango da (larunbata) Zegamako Anduetza Parketxean eta bi txanda egongo dira, 11:00etan eta 12:30ean. Bigarren aukera, hurrengo egunean, irailaren 21ean izango da Ataungo Barandiaran Museoan, igande goizean beste bi saio eskainiz, 10:30ean eta 12:00etan. Euskal mitologiazko hainbat elezahar, mito, kondaira zein ipuin kontatuko dira. Kontalaria «Marimunduko» izango da, Maitane Aizpurua ataundarra eta Jentilbaratza Kultur Elkarteko kide, baina, ez da bakarrik etorriko… Aukera paregabea da, Jose Migel Barandiaranek jasotako kondaira mitologikoak ezagutu eta giro goxo eta magiko batean momentu ezin hobea familian igarotzeko. Aurrez erreserba egitea nahitaezkoa izango da karteletan agertzen diren QR kodeak eskaneatuz, edota, Gipuzkoanatura.eus webgunearen bitartez. Prezioa 6€-koa izango da pertsona bakoitzeko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  4. 4

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  5. 5

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  8. 8 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años, señala el alimento a retirar de nuestra dieta: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ipuin kontaketak Anduetza Parketxean eta Barandiaran Museoan

Ipuin kontaketak Anduetza Parketxean eta Barandiaran Museoan