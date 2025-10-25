Ingurunea eraldatzen duten ideiak dituzten gazteen bila
Modu inklusiboan eratuta dauden taldeei zuzenduta dago ONCE Fundazioak antolatzen duen lehiaketa soziala
I.A.
Donostia
Larunbata, 25 urria 2025, 19:29
ONCE Fundazioak X. Talento Challenge lehiaketaren laugarren edizioa jarri du abian, 14 eta 21 urte bitarteko gazteei beren ideiak gizartean eragin positiboa duten proiektu erreal bihurtzeko gonbita egiten dien lehiaketa soziala.
DBH, Batxilergoa edo Oinarrizko eta Erdi Mailako Lanbide Heziketa egiten duten gazteentzat diseinatuta dago lehiaketa, bai eta gazte-erakunde, elkarte, scout edo desgaitasun-zentroetako kideentzat ere. Taldeek 5 eta 10 kide artean izan beharko dituzte, eta modu inklusiboan eratuta egon beharko dute, urritasunen bat duten eta ez duten parte-hartzaileak konbinatuz, eta tutore bat eta bi artean izan beharko dituzte.
Lehiaketak izena emateko epea ireki du www.portalentochallenge.es webgunean, 2025eko urtarrilaren 16ra arte, eta aukera ematen die taldeei 5.000 euroko sariengatik lehiatzeko.
Lehiaketak sormena eta berrikuntza bultzatzeaz gain, XXI. mendeko funtsezko gaitasunak sustatzen ditu, hala nola lidergoa, digitalizazioa, erabakiak hartzea, talde-lana, pentsamendu ekintzailea edo finantza-kudeaketa.
Lehiaketak bi etapa ditu. Lehenengo fasean (2025eko urria - 2026ko urtarrila) taldeek proiektuaren lehen ideia aurkezten dute, erakundeak emandako txantiloi bat erabiliz. Epaimahaiak 25 ekimen onenak aukeratuko ditu, hainbat irizpideren arabera, hala nola sormena, eragin soziala, aukera-nitxoa eta bideragarritasuna.
Bigarren fasean (2026ko urtarriletik apirilera), talde finalistek enpresa-arloko profesionalen, ONCE Fundazioaren eta enpresa laguntzaileen mentoriak izango dituzte. Haien laguntzarekin, proiektu-plan xehatu bat eta kide bakoitzaren gaitasunen fitxa bat egin beharko dute taldeek.
25 finalistetatik, bi talde irabazle aukeratuko dira, eta bakoitzak 5.000 euro jasoko ditu bere proposamena gauzatzeko. Gainera, talde garaileetako kideek 100 euroko opari-txartela eskuratuko dute, eta tutoreek tableta bat, beren inplikazioa aitortzeko. Sarituak ONCE Fundazioaren Madrilgo egoitzan egingo den azken ekitaldian ezagutuko dira.