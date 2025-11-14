Geroa eraikitzea izango du helburu Herri Urrats Seaskako ikastolen festak
'Geroa eraikiz' lelopean maiatzaren 10ean ospatuko den jaiak Donapaleun eraikiko den lizeo berrirako dirua biltzea izango du helburu
Donostia
Ostirala, 14 azaroa 2025, 16:41
Maiatzaren 10ean ospatuko da, beste urte batez Senpereko aintziraren inguruan, 2026ko Herri Urrats. Oraingoan ere antolatzaileek milaka euskaltzale bildu nahi dituzte, «euskaraz bizi nahi dugunaren aldarria mundu guztira zabaltzeko eta ikastolen komunitateari sostengua adierazteko», adierazi dute ostiral honetan Baionako Biltxoko Elkartean burutu den aurkezpen ekitaldian.
'Gero eraikiz' leloa izango du aurtengo edizioak. Bi hitz hauek aukeratzeak badu bere indarra. 'Geroa', aurtengo festak Donapaleun eraikiko den lizeo berria sostengatzeko erabiliko delako, eta «lizeo honek geroa irudikatzen du, Seaskaren eta euskararen gero oparoa». Eta 'Eraiki' Herri Urratsen jaso ohi den dirua ikastolak eraikitzeko erabiltzen delako, «eta hau balioan jarri nahi genuen» azaldu dute Seaskako arduradunek.
Irudiari dagokionez, koloretako txotxak dira protagonista, eta logoak txotxez eraikitako ikastola irudikatzen du, barrenean aurtengo lema duena. «Umeek txotxak erabiltzen dituzte beren marrazkiak egin eta eraikuntzak sortzeko eta askotan etxeak iruditzeko erabiltzen dira».
Binilo bikoitza 20 abestirekin
Antolatzaileak hasi dira jada maiatzaren 10erako programazioa prestatzen, baita aurretik antolatuko diren ekimenak antolatzen. Nobedade nagusienetako bat, aurten Durangoko Azokan izango duten stand propioa, eta bertan izango dute salgai Herri Urratseko 20 abestirik esanguratsuenak jasoko dituen binilo bikoitza eta CD-a. «40 abestitik gorako altxorra dugu eta hori noiz aterako jende asko egon da zain. Pena zen, batez ere azken urteetako abestiak streamin bidez bakarrik entzuteko aukera izatea eta jendea andanak eskatu izan digu fisikoan ere egotea ederra litzatekela», adierazi dute antolatzaileek.
Besteak beste, Zetak, ETS, Xiberoots, Su Ta Gar, Willis Drummnd, Neomak, Oskorri, Dupla, Hemendik At, Berri Txarrak, Eneko Labegeri edo Skunk bezalako taldeak egindako abestiak bilduko ditu biniloak. Guztira mila jarriko dira salgai, «zenbakituak», eta bukatzen direnean «akabo», aurreratu dute. «Mimo handiz landu dugun edizioa izango du, etxean izan beharreko altxor horietako bat da kaleratuko duguna», esan dute.