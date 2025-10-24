Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ezagutza zientifikoak eta bertsoak elkartuko dira igandean Azpeitian

Eli Pagola eta Julio Soto bertsolariek bertsoa eta errima jarriko diete Ainhoa Bereziartua, Cecilia Fernandez-Altonaga eta Gaskon Ibarretxe ikertzaileek proposatuko dituzten zientziakontuei

I. A.

Donostia

Ostirala, 24 urria 2025, 13:33

Comenta

Atsotitzak esaera labur eta zorrotzak dira. Ateldi edo sententzia gisa har daitezke eta badira pentsaera jakin baten isla ere. Horietako bat da 'Jakinduriek mundue erreko dau' atsotitza, ezagutzarekiko mesfidantza agertzen duena. Igande honetan, baina, Azpeitiko Sanagustin Kulturgunean erremedioa jarriko diote esaera zaharrari, ezagutza errimekin jantziz. bertsolaritza eta dibulgazio zientifikoa uztartuko dituen saio batetan.

Honela, EHUko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Kulturaz Azpeitiko Kultur Kooperatiba herritarrak bertsozientzia ikuskizuna antolatu dute, non ezagutza zientifikoa eta errimak elkartuko diren eszenatokian. Idoia Torregarai kazetaria eta umoregilearen zuzendaritzapean, Eli Pagola eta Julio Soto bertsolariek Ainhoa Bereziartua, Cecilia Fernández -Altonaga eta Gaskon Ibarretxe ikertzaileek labur azaldutako gaiei buruz bertsoak botako dituzte.

Ainhoa Bereziartuak hiri -ingurunearen, airearen eta ongizatearen arteko loturaz hitz egingo du. Zehazki, aire kutsatuak gure burmuinari eta osasun mentalari ere eragin diezaiketela azalduko du, ez birikei soilik. Ondoren, Cecilia Fernandez-Altonaga hizkuntzalariak hizkuntza batzuk besteak baino zailagoak ote diren galderari helduko dio, hizkuntza -ikerketek eskaintzen dituzten ebidentziak oinarri hartuta. Azkenik, Gaskon Ibarretxek nerbio sistema birsortzeko ama zelulek duten gaitasunaz hitz egingo du.

Ezagutza zientifikoa eta bertsoak elkartuko dituen 'Jakinduriek mundue erreko dau' bertsozientzia saioa igandean ospatuko da Azpeitiko Sanagustin Kulturgunean, 18:00etan. Sarrera doan izango da, edukiera bete.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  5. 5 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  6. 6

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  7. 7

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  8. 8 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  9. 9 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  10. 10 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ezagutza zientifikoak eta bertsoak elkartuko dira igandean Azpeitian

Ezagutza zientifikoak eta bertsoak elkartuko dira igandean Azpeitian