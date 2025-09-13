Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Beñat Garaio, Eneko Iradier, Iñigo Arrazola, Maitane Basasoro eta Manu Araolaza, azken edizioko irabazleak Euskaltzaindia

Euskarazko tesien Koldo Mitxelena sariak unibertsitate guztietara zabaldu dira lehen aldiz

Eskariak aurkezteko epea irailaren 15ean hasi eta urriaren 6an amaituko da

DV

Donostia

Larunbata, 13 iraila 2025, 17:47

Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) eta Euskaltzaindiak euskaraz egindako ikerketak bultzatzeko asmoz sorturiko Euskarazko Doktorego Tesien Koldo Mitxelena Sarietarako deialdi berria egin dute, lehen aldiz unibertsitate guztietara zabalduta, Euskaltzaindiko iturriek prentsa ohar bidez jakinarazi dutenez.

Bi erakundeek bi urtez bat antolatzen dituzten sarien bederatzigarren deialdia da aurtengoa, eta irabazle bana esleituko da bost jakintza arlo nagusietan: Arteak eta Giza Zientziak, Gizarte eta Lege Zientziak, Osasun Zientziak, Zientziak, Ingeniaritza eta Arkitektura. Arlo bakoitzetik irabazle bakarra izango da eta bost irabazleei diploma eta 3.000 euro gordineko sari bana emango zaie,

Horrela, EHUn 2022ko irailaren 1etik 2025eko uztailaren 31ra artean euskaraz idatzi eta defendaturiko doktorego tesiak aurkeztu ahal izango dira deialdi honetara, eta, lehen aldiz, Europar Tesi edo Nazioarteko Tesi gisa beste unibertsitate batzuetan aurkezturiko lanak ere onartuko dira, unibertsitatea zeinahi dela ere (tesian erabilitako hizkuntzetako batek euskara izan beharko du, noski).

Tesia defendatu duen doktoreak berak aurkeztu behar du bere hautagaitza, eskabide orria eta tesiaren kopia bat agertuz. Eskariak aurkezteko epea datorren astelehenean irekiko da, irailaren 15ean, eta urriaren 6ra arte zabalik egongo da.

Euskaltzaindiako iturriak argitu dutenez, «epaimahaiak ez du tesiaren edukia epaituko, tesian erabili den euskararen kalitatea baizik, eta, behar izanez gero, tesiak komunitate zientifikoan lortutako eragina». Horretarako, batez ere idazkuntza moldean eta terminologian eginiko ekarpenak kontuan hartuko dira.

EHUn 546 doktorego tesi aurkeztu ziren joan den urtean, eta horietatik 92 euskaraz izan ziren (horietako 57k nazioarteko aipamena izan zuten).

Euskaltzaindiaren arabera, euskarazko tesien ekarpena bikoitza da: alde batetik, beste hizkuntza batzuetan eginiko gainerako tesiek bezala, jakintzaren sakontzea eta zabaltzea ahalbidetzen dute, eta, bestetik, euskararen normalizazioaren prozesurako ezinbestekoak diren laguntzak eskaintzen dituzte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  4. 4 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  5. 5

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  6. 6 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  7. 7

    El Juzgado avala la compra de Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre
  8. 8

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  9. 9 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  10. 10 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskarazko tesien Koldo Mitxelena sariak unibertsitate guztietara zabaldu dira lehen aldiz

Euskarazko tesien Koldo Mitxelena sariak unibertsitate guztietara zabaldu dira lehen aldiz