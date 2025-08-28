Euskal zaldi zaharrenekin topaketa paregabea Arantzazun
Ekitaldia 11:00etan hasiko da Pottokalekun (Arantzazu) eta plazak mugatuak direnez aurrez eman beharko da izena
Osteguna, 28 abuztua 2025, 13:08
Pottokei mamuten garaiko zaldi deritzaie, oso ezagun ez bada ere, eta horregatik Arantzazu Parketxeak eta Pottokalekuk, Pottokaren Interpretazio Zentroak, jarduera berezi bat prestatu dute larunbat honetarako, hilak 30. Jardueraren prezioa 17 eurokoa da pertsonako (13 euro 12 urtetik beherakoentzat).
«Paleolito garaitik gaurdaino euskal lurraldea habitatu duen zaldirik zaharrenak ditugu», diote. Gure herriarekin elkarbizitza «luzean kulturan, egunerokoan, ohituretan etab.» aztarna ugariak utzi baditu ere -horiek azalduko dira aste-bukaeran-, orain gutxira arte ia galzorian ere egon da arraza. Gainera, jardunaldian zehar, mamuten garaian zeuden zaldiekin elkarreragiteko aukera izango dute bertaratzen direnek, haren izaera, funtsa eta inguruko kondairak ezagutzeko
Ekitaldia 11:00etan hasiko da Pottokalekun (Arantzazu), Aizkorri-Aratz parke naturalaren bihotzean, eta bi ordu inguruko iraupena izango du. Lehenengo zatian, pottoken historiari eta bitxikeriei buruzko azalpen dinamiko bat emango da, eta, ondoren, animalia horiek protagonista diren euskal legenda baten narrazioa.
Ondoren, parte hartzaileek aukera izango dute zentroan bizi diren pottokengana hurbiltzeko, haiekin harremanetan jartzeko, orrazteko, laztantzeko, jaten emateko, uhalak jartzeko edo gidatzeko. Txikienek, gainera, zaldi hauen gainean paseatzeko aukera izango dute.
Jardueraren prezioa 17 eurokoa da pertsonako (13 euro 12 urtetik beherakoentzat).
Plazak mugatuak dira eta aldez aurretik izena eman behar da 943 782 894/699 335 183 telefonoan edo arantzazu@gipuzkoanatura.eus helbide elektronikoan (informazio gehiago gipuzkoanatura.eus-en.
